В Египте бензовоз перевернулся и охватил огнем десятки авто: есть погибшие
Крупный пожар на главной кольцевой дороге в пригороде Каира охватил десятки транспортных средств. Среди них были легковые автомобили, автобусы и мотоциклы. Власти страны привлекли дополнительные медицинские бригады, а личности части погибших пока устанавливаются.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения Египта, передает Новини.LIVE.
Что известно об аварии в Египте
ДТП произошло вечером 25 ноября в районе Эль-Варрак провинции Гиза. По данным Reuters, грузовик с нефтепродуктами перевернулся и загорелся. Огонь быстро распространился на 27 транспортных средств, которые двигались по дороге.
В результате аварии погибли по меньшей мере 31 человек, ещё 21 получил ранения. Один из очевидцев трагедии Али Юссеф рассказал журналистам, что люди оказались заблокированными внутри горящих автомобилей и не смогли выбраться.
Как в Египте ликвидируют последствия ДТП
К спасательной операции были привлечены пожарные, специальная техника и 39 машин скорой помощи. Министр здравоохранения Халед Абдель Гаффар распорядился усилить готовность больниц вблизи места аварии. Также он навестил пострадавших, которых госпитализировали после ДТП.
Прокуратура Египта поручила медикам взять образцы ДНК тел погибших, которых пока не удалось идентифицировать. Это необходимо для установления их личностей. Причины аварии в настоящее время выясняются.
Также Новини.LIVE писали о масштабной аварии в Болгарии, где на автомагистрали "Тракия" произошли два цепных ДТП с участием более 70 транспортных средств. В результате столкновений погибли 12 человек, ещё как минимум 50 пострадали. Среди вероятных причин аварии называли густой туман, мокрое дорожное покрытие и несоответствующую дорожным условиям скорость.
Также в США автомобиль наехал на участников детского футбольного матча в городе Вичита, штат Канзас. Тогда погибли шестилетний мальчик и 35-летний мужчина, еще 11 человек были доставлены в больницы. За рулем находилась 34-летняя женщина, а правоохранители выясняли, был ли выезд на поле преднамеренным.