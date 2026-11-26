Последствия пожара в Каире. Фото: Reuters

Крупный пожар на главной кольцевой дороге в пригороде Каира охватил десятки транспортных средств. Среди них были легковые автомобили, автобусы и мотоциклы. Власти страны привлекли дополнительные медицинские бригады, а личности части погибших пока устанавливаются.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Египта, передает Новини.LIVE.

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Что известно об аварии в Египте

ДТП произошло вечером 25 ноября в районе Эль-Варрак провинции Гиза. По данным Reuters, грузовик с нефтепродуктами перевернулся и загорелся. Огонь быстро распространился на 27 транспортных средств, которые двигались по дороге.

В результате аварии погибли по меньшей мере 31 человек, ещё 21 получил ранения. Один из очевидцев трагедии Али Юссеф рассказал журналистам, что люди оказались заблокированными внутри горящих автомобилей и не смогли выбраться.

Как в Египте ликвидируют последствия ДТП

К спасательной операции были привлечены пожарные, специальная техника и 39 машин скорой помощи. Министр здравоохранения Халед Абдель Гаффар распорядился усилить готовность больниц вблизи места аварии. Также он навестил пострадавших, которых госпитализировали после ДТП.

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Прокуратура Египта поручила медикам взять образцы ДНК тел погибших, которых пока не удалось идентифицировать. Это необходимо для установления их личностей. Причины аварии в настоящее время выясняются.

Также Новини.LIVE писали о масштабной аварии в Болгарии, где на автомагистрали "Тракия" произошли два цепных ДТП с участием более 70 транспортных средств. В результате столкновений погибли 12 человек, ещё как минимум 50 пострадали. Среди вероятных причин аварии называли густой туман, мокрое дорожное покрытие и несоответствующую дорожным условиям скорость.

Также в США автомобиль наехал на участников детского футбольного матча в городе Вичита, штат Канзас. Тогда погибли шестилетний мальчик и 35-летний мужчина, еще 11 человек были доставлены в больницы. За рулем находилась 34-летняя женщина, а правоохранители выясняли, был ли выезд на поле преднамеренным.