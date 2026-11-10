Место ДТП в Болгарии 10 ноября 2026 года. Фото: Reuters

В Болгарии на автомагистрали произошло крупное ДТП с участием десятков автомобилей. В результате двух цепных аварий погибли 12 человек, еще не менее 50 получили травмы. Движение по трассе перекрыто в обоих направлениях, на месте работают экстренные службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters во вторник, 10 ноября.

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Масштабное ДТП в Болгарии

В Болгарии две цепные аварии произошли на автомагистрали "Тракия" вблизи транспортного узла "Зимница", недалеко от города Ямбол. Трасса соединяет столицу Софию с городом Бургас на востоке страны.

По информации представителей полиции, первая авария произошла на 289-м километре автомагистрали на полосе движения в направлении Бургаса. Вторая — на 294-м километре перед транспортным узлом "Зимница" в направлении Софии.

По предварительным данным, в двух ДТП в общей сложности оказались вовлечены более 70 транспортных средств. В то же время Reuters сообщает, что первое столкновение произошло между автобусом и грузовиком на полосе движения в направлении Бургаса. После этого на трассе произошла масштабная цепная авария.

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Среди вероятных причин ДТП называют густой туман, мокрое дорожное покрытие и скорость движения, не соответствующую дорожным условиям. Генеральный секретарь Министерства внутренних дел Болгарии Любомир Николов также заявил, что наиболее вероятной причиной аварии был туман.

На местных телеканалах показали кадры с места происшествия, на которых видны поврежденные автомобили и грузовики, столкнувшиеся на шести полосах автомагистрали. Часть транспортных средств была сильно искорежена, перевернулась или оказалась за пределами проезжей части.

Последствия ДТП в Болгарии. Фото: Reuters

Сколько человек погибли и пострадали в ДТП в Болгарии

В результате двух цепных аварий погибли 12 человек. Еще как минимум 50 пострадавших доставили в больницы, сообщили в Министерстве внутренних дел Болгарии.

К месту происшествия были направлены бригады дорожной полиции, пожарных и скорой помощи. По информации Reuters, на момент сообщения об аварии некоторые люди все еще оставались заблокированными в своих автомобилях.

Главный инспектор регионального управления Министерства внутренних дел в Ямболе Тодор Мишинев рассказал телеканалу Nova TV о ходе спасательной операции. По его словам, первоочередной задачей служб остается помощь людям, оказавшимся в разбитых автомобилях. Только после завершения спасательных работ правоохранители смогут полноценно приступить к процессуальным и следственным действиям.

Как власти Болгарии отреагировали на масштабное ДТП

Премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что в результате аварии погибли 12 человек, еще 50 пострадали. По его словам, для эвакуации раненых задействовали авиацию. Также глава правительства планировал лично посетить место трагедии.

Радев назвал происшествие трагедией во время визита в Болгарию председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В свою очередь, глава Еврокомиссии сообщила, что сократит свой визит в страну. Она также выразила глубокие соболезнования и заявила, что хочет отдать дань уважения спасателям, работающим на месте аварии.

Между тем автомагистраль "Тракия" остается закрытой в обоих направлениях. Как сообщил директор Областного дорожного управления инженер Галин Костов, движение возобновят после эвакуации всех транспортных средств с места ДТП.

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