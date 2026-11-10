Місце ДТП в Болгарії 10 листопада 2026 року. Фото: Reuters

У Болгарії на автомагістралі сталася масштабна ДТП за участю десятків автомобілів. Внаслідок двох ланцюгових аварій загинули 12 людей, ще щонайменше 50 постраждали. Рух трасою перекрили в обох напрямках, на місці працюють екстрені служби.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Reuters у вівторок, 10 листопада.

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Масштабна ДТП у Болгарії

У Болгарії дві ланцюгові аварії сталися на автомагістралі "Тракія" поблизу транспортного вузла "Зимниця", неподалік від міста Ямбол. Траса з'єднує столицю Софію з містом Бургас на сході країни.

За інформацією представників поліції, перша аварія сталася на 289-му кілометрі автомагістралі на смузі руху в напрямку Бургаса. Інша — на 294-му кілометрі перед транспортним вузлом "Зимниця" у напрямку Софії.

За попередніми даними, у двох ДТП загалом потрапили понад 70 транспортних засобів. Водночас Reuters повідомляє, що перше зіткнення сталося між автобусом і вантажівкою на смузі руху в напрямку Бургаса. Після цього на трасі виникла масштабна ланцюгова аварія.

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Серед імовірних причин ДТП називають густий туман, мокре дорожнє покриття та швидкість руху, що не відповідала дорожнім умовам. Генеральний секретар Міністерства внутрішніх справ Болгарії Любомир Ніколов також заявив, що найімовірнішою причиною аварії був туман.

На місцевих телеканалах показали кадри з місця події, на яких видно пошкоджені автомобілі та вантажівки, що зіткнулися на шести смугах автомагістралі. Частина транспортних засобів була сильно понівечена, перекинулася або опинилася за межами проїжджої частини.

Наслідки ДТП у Болгарії. Фото: Reuters

Скільки людей загинули та постраждали в ДТП у Болгарії

Внаслідок двох ланцюгових аварій загинули 12 людей. Ще щонайменше 50 постраждалих доправили до лікарень, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Болгарії.

До місця події направили бригади дорожньої поліції, пожежників і швидкої допомоги. За інформацією Reuters, на момент повідомлення про аварію деякі люди все ще залишалися заблокованими у своїх автомобілях.

Головний інспектор регіонального управління Міністерства внутрішніх справ у Ямболі Тодор Мішинєв розповів телеканалу Nova TV про перебіг рятувальної операції. За його словами, першочерговим завданням служб залишається допомога людям, які опинилися в понівечених автомобілях. Лише після завершення рятувальних робіт правоохоронці зможуть повноцінно перейти до процесуальних і слідчих дій.

Як влада Болгарії відреагувала на масштабну ДТП

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев повідомив, що внаслідок аварії загинули 12 людей, ще 50 постраждали. За його словами, для евакуації поранених залучили авіацію. Також глава уряду планував особисто відвідати місце трагедії.

Радев назвав подію трагедією під час візиту до Болгарії президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Своєю чергою, очільниця Єврокомісії повідомила, що скоротить свій візит до країни. Вона також висловила глибокі співчуття та заявила, що хоче віддати шану рятувальникам, які працюють на місці аварії.

Тим часом автомагістраль "Тракія" залишається закритою в обох напрямках. Як повідомив директор Обласного дорожнього управління інженер Галін Костов, рух відновлять після евакуації всіх транспортних засобів із місця ДТП.

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