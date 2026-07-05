У Єгипті археологи знайшли місто візантійської епохи, якому 2 тисячі років

Гробниці та залишки міста Візантійської епохи. Фото: Міністерство туризму та старожитностей Єгипту

У єгипетській провінції Нова Долина група археологів виявила загублене, але добре збережене, місто епохи Візантії. Серед розкопок знайшли церкву-базиліку, хлібні печі та монети виготовлені всередині IV століття.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на турецьке видання Daily Sabah.

Знайдено загублене місто, яке існувало в часи Візантійської імперії

Міністерство туризму та старожитностей Єгипту заявило, що перше відкриття розкриває деталі буденного життя, розвитку міста та економічної діяльності в оазисі Дахла в четвертому столітті, коли Єгипет був частиною Візантійської імперії.

Серед розкопаних кварталів були магістралі, які утворювали відкриті площі та громадські простори. Також в цьому районі було знайдено сильно укріплену споруду з товстими оборонними стінами та багатьма будинками, які складались з приймальних залів та склепінчастих дахів.

На початку міста стоїть церква-базиліка, що датується серединою IV століття. З неї відкривається вид на головні вулиці та залишки двох сторожових веж, які використовувались для захисту околиць. Будинок Тіуса, який є ідентифікованим як будинок церковного диякона, на думку археологів служив домашньою церквою до будівництва базиліки.

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Археологи також виявили кухні, хлібні печі, камʼяні шліфувальні інструменти, які використовувались для приготування їжі. Також були знайдені бронзові монети з портретами візантійських імператорів, латинськими надписами та християнськими символами, а також пару золотих монет, що датуються правлінням римського імператора Констанція II, який правив між 337 і 361 роками.

Виявили і колекцію з близько 200 фрагментів кераміки, які використовувались як письмовий матеріал для листування та інших документів.

Оазис входить до Попереднього списку ЮНЕСКО, хоча його планують включити до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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