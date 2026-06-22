Згоріла садиба Миклашевських у Біленькому: росіяни спалили маєток

Пожежа у садибі. Фото: кадр з відео

Сьогодні у понеділок, 22 червня, російські війська остаточно знищили пам'ятку архітектури ХІХ століття у селі Біленьке Запорізької області. Внаслідок цілеспрямованої атаки трьома безпілотниками старовинна садиба Миклашевських спалахнула і вигоріла дотла.

Про це повідомили журналісти "Суспільне", передає Новини.LIVE.

Росіяни знищили пам'ятку архітектури та культури в Запорізькій області

За інформацією кореспондентів "Суспільного", які посилаються на розповіді місцевих жителів, росіяни атакували історичний об'єкт 22 червня близько 04:00 години ранку. Для удару по пам'ятці архітектури, містобудування та історії місцевого значення ворог застосував три безпілотники. Влучання спровокували потужну пожежу. За оновленими даними, станом на 12:10 від маєтку не залишилося нічого, будівля згоріла вщент.

Ця атака стала четвертим і останнім ударом росіян по маєтку. Руйнування садиби почалося ще у січні 2025 року, коли російські війська вперше пошкодили приміщення. Наприкінці липня того ж 2025 року російська авіація завдала удару по Біленькому, що призвело до нових руйнувань пам'ятки. Втретє ворог поцілив безпосередньо у садибу 27 лютого 2026 року.

Палац до руйнування. Фото: соцмережі

До початку повномасштабного вторгнення цей комплекс ХІХ століття приваблював туристів з усієї Запорізької області та мав багату історію. Довгий час у його стінах працювала школа. Після революції 1917 року будівлю перепрофілювали під швейну майстерню, яка функціонувала аж до 2005 року. Пізніше у приміщенні знову відкрили початкову школу.

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Свого часу поруч із маєтком розташовувався величезний дендропарк, проте до наших днів він не зберігся. У жовтні 2020 року місцева громада спробувала власними силами відродити зелену зону, висадивши у сусідньому полі 400 молодих дубків.

Сама ж будівля належала козацько-старшинському роду Миклашевських. Оцінюючи їхній історичний статус, історик Валерій Стойчев пояснював: "Ми маємо спадщину імперського часу, бо Миклашевські, попри козацьке походження, мали велику кар'єру чиновну на теренах Російської імперії. Тобто вони були сенаторами, були не тільки латифундистами, а родина була губернаторами, членами Державної думи. Фактично – це була еліта Російської імперії".

Новини.LIVE раніше писали, що Росія системно атакує культурні та архітектурні пам'ятки в Україні. Так міністерка культури Тетяна Бережна закликала ЮНЕСКО офіційно визнати Росію руйнівником світової культурної спадщини, оскільки наявні міжнародні конвенції вже не відповідають реаліям сучасної війни.

Раніше ЮНЕСКО опублікувала заяву щодо російського нічного удару по Києво-Печерській лаврі 15 червня. Організація назвала напад варварством та запропонувала фінансові ресурси для термінової реставрації.

Тим часом сьогоднішній ранковий наліт ударних дронів на Запоріжжя 22 червня спричинив нові руйнування та жертви в регіоні. Ворог цілеспрямовано поцілив по приватному сектору та промислових складах, спровокувавши масштабні пожежі. Внаслідок цієї чергової атаки загинула жінка, а троє людей отримали важкі травми.