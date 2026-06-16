Бережна: ЮНЕСКО має називати Росію винною у руйнуванні української спадщини

Пожежа в Лаврі після російської атаки. Фото: Мінкульт

Міністерка культури України Тетяна Бережна 16 червня закликала ЮНЕСКО відкрито вказувати на Росію як на винуватця атак. За її словами, ці дії РФ призвели до руйнування української культурної спадщини.

Про це вона сказала у коментарі Новини.LIVE, передає журналістка Діана Шликова.

Як ЮНЕСКО відреагувала на руйнування після удару по Лаврі

За словами Бережної, представники ЮНЕСКО нещодавно відвідали пошкоджений об’єкт і разом із представниками міжнародних інституцій задокументували завдані збитки. Водночас у своїх заявах організація, як зазначила міністерка, використовує узагальнені формулювання без чіткого визначення відповідальної сторони.

"Ми також бачили заяву ЮНЕСКО, на жаль, вона сповнена таких дієслів без особового способу — "зруйновано", "пошкоджено" — і немає розуміння, хто ж це зробив", — сказала Бережна.

Вона наголосила, що, за її переконанням, відповідальність є очевидною.

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"Ми всі знаємо, що це зробила Росія, тому ми справді бажаємо ЮНЕСКО як міжнародній організації більше навчитись називати речі своїми іменами", — зазначила міністерка.

Водночас Бережна підкреслила, що Україна відчуває підтримку ЮНЕСКО, зокрема у відновленні культурної спадщини в Харкові та Одесі. Також міністерка зауважила, що чинна система міжнародного публічного права, сформована ще в середині минулого століття, сьогодні вже не повністю відповідає сучасним викликам.

Політикиня також повідомила про створення Українського фонду відновлення культурної спадщини, який має забезпечити оперативне відновлення пошкоджених об’єктів із мінімальними адміністративними витратами.

"Це фонд, який буде дуже оперативно, з максимальним витратою на адмінресурс, реставрувати і відновлювати культурні помітки. І власне це наша відповідь на ту реальність, в якій ми живемо, в якій потрібно реагувати дуже швидко", — додала вона.

Як повідомляли Новини.LIVE, ЮНЕСКО виступила із різкою заявою після нічного російського удару 15 червня по Києво-Печерській лаврі в Києві. Там заявили про готовність надати термінову допомогу українському уряду для фіксації наслідків руйнувань та подальшого відновлення постраждалих частин святині, яка входить до списку всесвітньої спадщини.

Також Новини.LIVE писали, що нічний російський удар викликав різку реакцію міжнародної спільноти. У заявах наголошувалося на необхідності притягнення Росії до відповідальності за пошкодження культурних і релігійних пам’яток.