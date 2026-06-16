Бережная: ЮНЕСКО должна признать Россию виновной в уничтожении украинского культурного наследия

Пожар в Лавре после российской атаки. Фото: Минкульт

16 июня министр культуры Украины Татьяна Бережная призвала ЮНЕСКО открыто указывать на Россию как на виновника атак. По ее словам, эти действия РФ привели к разрушению украинского культурного наследия.

Об этом она сказала в комментарии Новини.LIVE, передает журналистка Диана Шлыкова.

Как ЮНЕСКО отреагировала на разрушение после удара по Лавре

По словам Бережной, представители ЮНЕСКО недавно посетили поврежденный объект и вместе с представителями международных институтов задокументировали нанесенный ущерб. В то же время в своих заявлениях организация, как отметила министр, использует обобщенные формулировки без четкого определения ответственной стороны.

"Мы также видели заявление ЮНЕСКО, к сожалению, оно полно таких глаголов без личного падежа — "разрушено", "повреждено" — и нет понимания, кто же это сделал", — сказала Бережная.

Она подчеркнула, что, по ее убеждению, ответственность очевидна.

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"Мы все знаем, что это сделала Россия, поэтому мы действительно хотим, чтобы ЮНЕСКО как международная организация больше научилась называть вещи своими именами", — отметила министр.

В то же время Бережная подчеркнула, что Украина чувствует поддержку ЮНЕСКО, в частности в восстановлении культурного наследия в Харькове и Одессе. Также министр отметила, что действующая система международного публичного права, сформированная еще в середине прошлого века, сегодня уже не полностью соответствует современным вызовам.

Политик также сообщила о создании Украинского фонда восстановления культурного наследия, который должен обеспечить оперативное восстановление поврежденных объектов с минимальными административными затратами.

"Это фонд, который будет очень оперативно, с минимальными затратами на административный ресурс, реставрировать и восстанавливать культурные памятники. И собственно это наш ответ на ту реальность, в которой мы живем, в которой нужно реагировать очень быстро", — добавила она.

Как сообщали Новини.LIVE, ЮНЕСКО выступила с резким заявлением после ночного российского удара 15 июня по Киево-Печерской лавре в Киеве. Там заявили о готовности оказать срочную помощь украинскому правительству для фиксации последствий разрушений и дальнейшего восстановления пострадавших частей святыни, которая входит в список всемирного наследия.

Также Новини.LIVE писали, что ночной российский удар вызвал резкую реакцию международного сообщества. В заявлениях подчеркивалась необходимость привлечения России к ответственности за повреждение культурных и религиозных памятников.