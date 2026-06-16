Бережная: ЮНЕСКО должна признать Россию виновной в уничтожении украинского культурного наследия

Бережная: ЮНЕСКО должна признать РФ виновной в разрушении Лавры
16 июня министр культуры Украины Татьяна Бережная призвала ЮНЕСКО открыто указывать на Россию как на виновника атак. По ее словам, эти действия РФ привели к разрушению украинского культурного наследия.
Об этом она сказала в комментарии Новини.LIVE, передает журналистка Диана Шлыкова.
Как ЮНЕСКО отреагировала на разрушение после удара по Лавре
По словам Бережной, представители ЮНЕСКО недавно посетили поврежденный объект и вместе с представителями международных институтов задокументировали нанесенный ущерб. В то же время в своих заявлениях организация, как отметила министр, использует обобщенные формулировки без четкого определения ответственной стороны.
"Мы также видели заявление ЮНЕСКО, к сожалению, оно полно таких глаголов без личного падежа — "разрушено", "повреждено" — и нет понимания, кто же это сделал", — сказала Бережная.
Она подчеркнула, что, по ее убеждению, ответственность очевидна.
"Мы все знаем, что это сделала Россия, поэтому мы действительно хотим, чтобы ЮНЕСКО как международная организация больше научилась называть вещи своими именами", — отметила министр.
В то же время Бережная подчеркнула, что Украина чувствует поддержку ЮНЕСКО, в частности в восстановлении культурного наследия в Харькове и Одессе. Также министр отметила, что действующая система международного публичного права, сформированная еще в середине прошлого века, сегодня уже не полностью соответствует современным вызовам.
Политик также сообщила о создании Украинского фонда восстановления культурного наследия, который должен обеспечить оперативное восстановление поврежденных объектов с минимальными административными затратами.
"Это фонд, который будет очень оперативно, с минимальными затратами на административный ресурс, реставрировать и восстанавливать культурные памятники. И собственно это наш ответ на ту реальность, в которой мы живем, в которой нужно реагировать очень быстро", — добавила она.
Как сообщали Новини.LIVE, ЮНЕСКО выступила с резким заявлением после ночного российского удара 15 июня по Киево-Печерской лавре в Киеве. Там заявили о готовности оказать срочную помощь украинскому правительству для фиксации последствий разрушений и дальнейшего восстановления пострадавших частей святыни, которая входит в список всемирного наследия.
Также Новини.LIVE писали, что ночной российский удар вызвал резкую реакцию международного сообщества. В заявлениях подчеркивалась необходимость привлечения России к ответственности за повреждение культурных и религиозных памятников.