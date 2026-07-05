В Египте археологи обнаружили город византийской эпохи, которому 2 тысячи лет

Гробницы и руины города византийской эпохи. Фото: Министерство туризма и древностей Египта

В египетской провинции Новая Долина группа археологов обнаружила заброшенный, но хорошо сохранившийся город эпохи Византии. В ходе раскопок были найдены церковь-базилика, хлебные печи и монеты, отчеканенные в IV веке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на турецкое издание Daily Sabah.

Найден затерянный город, существовавший во времена Византийской империи

Министерство туризма и древностей Египта заявило, что это открытие раскрывает детали повседневной жизни, развития города и экономической деятельности в оазисе Дахла в IV веке, когда Египет был частью Византийской империи.

Среди раскопанных кварталов были магистрали, которые образовывали открытые площади и общественные пространства. Также в этом районе было обнаружено сильно укрепленное сооружение с толстыми оборонительными стенами и множеством домов, состоящих из прихожих и сводчатых крыш.

В начале города стоит церковь-базилика, датируемая серединой IV века. Из нее открывается вид на главные улицы и остатки двух сторожевых башен, которые использовались для защиты окрестностей. Дом Тиуса, идентифицированный как дом церковного диакона, по мнению археологов, служил домашней церковью до строительства базилики.

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Археологи также обнаружили кухни, хлебные печи, каменные шлифовальные инструменты, которые использовались для приготовления пищи. Также были найдены бронзовые монеты с портретами византийских императоров, латинскими надписями и христианскими символами, а также несколько золотых монет, датируемых правлением римского императора Констанция II, правившего в 337–361 годах.

Обнаружена также коллекция из около 200 фрагментов керамики, которые использовались в качестве писчего материала для переписки и других документов.

Оазис входит в Предварительный список ЮНЕСКО, хотя его планируют включить в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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