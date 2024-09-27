В Японії почалися партійні вибори нового прем'єр-міністра

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (у центрі) голосує на виборах лідера Ліберально-демократичної партії. Фото: Hiro Komae/Pool

В Японії розпочалися вибори — там обирають нового лідера для нині панівної Ліберально-демократичної партії (ЛДП). Новообраний кандидат стане автоматично прем'єр-міністром країни, оскільки ця партія контролює Палату представників, яка є найвпливовішою у парламенті.

Про це повідомляє AP news.

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Фуміо Кісіда загруз в корупційних скандалах

Нинішній прем'єр-міністр Фуміо Кісіда звинувачений у кількох корупційних скандалах в країні. Тож партія вирішила шукати нового лідера, щоб відновити довіру громадськості до їх політики напередодні майбутніх загальних виборів.

Голосування обмежується членами парламенту від ЛДП і близько 1 мільйона членів партії, які платять внески. Це лише 1% виборців, які мають право голосу.

Японський телеканалал NHK поділився результатами дострокового голосування — колишній міністр оборони Сігеру Ісіба, ймовірно, очолює перше місце. На другій позиції міністр економічної безпеки Санае Такаічі, який колись балотувався проти Кісіди у 2021 році. Трійку лідерів замикає син колишнього популярного прем'єр-міністра Дзюнітіро Коїдзумі.

Кісіда не буде балотуватися знову

Зазначимо, що Фуміо Кісіда, термін головування якого збігає у вересні заявив, що не буде балотуватися вдруге. Він звернувся до членів Ліберально-демократичної партії, які братимуть участь у виборах, показати, що вони готові до змін.

Нагадаємо, нещодавно президент Зеленський зустрічався з Фуміо Кісідою. Також японські винищувачі випустили попереджувальні ракети по російському військовому літаку-розвіднику, який порушив повітряний простір Японії.