В Японии начались партийные выборы нового премьер-министра

Премьер-министр Японии Фумио Кисида (в центре) голосует на выборах лидера Либерально-демократической партии. Фото: Hiro Komae/Pool

В Японии начались выборы — там выбирают нового лидера для ныне господствующей Либерально-демократической партии (ЛДП). Новоизбранный кандидат станет автоматически премьер-министром страны, поскольку эта партия контролирует Палату представителей, наиболее влиятельной в парламенте.

Об этом сообщает AP news.

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Фумио Кисида погряз в коррупционных скандалах

Нынешний премьер-министр Фумио Кисида обвинен в ряде коррупционных скандалов в стране. Поэтому партия решила искать нового лидера, чтобы восстановить доверие общественности к их политике накануне предстоящих всеобщих выборов.

Голосование ограничивается членами парламента от ЛДП и около 1 миллиона членов партии, платящих взносы. Это только 1% избирателей, обладающих правом голоса.

Японский телеканал NHK поделился результатами досрочного голосования — бывший министр обороны Сигеру Исиба, вероятно, возглавляет первое место. На второй позиции оказался министр экономической безопасности Санаэ Такаичи, когда-то баллотировавшийся против Кисиды в 2021 году. Тройку лидеров замыкает сын бывшего популярного премьер-министра Дзюнитиро Коидзуми.

Кисида не будет баллотироваться снова

Отметим, что Фумио Кисида, срок председательства которого истекает в сентябре, заявил, что не будет баллотироваться второй раз. Он обратился к членам Либерально-демократической партии, которые будут участвовать в выборах, показать, что они готовы к переменам.

Напомним, недавно президент Зеленский встречался с Фумио Кисидой. Также японские истребители выпустили предупредительные ракеты по российскому военному самолету-разведчику, нарушившему воздушное пространство Японии.