В ГУР заявили про початок повернення українських полонених

Наразі вже розпочалася робота з повернення українських полонених. Робота не припинятиметься, поки всі українці не повернуться додому.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький у п'ятницю, 16 травня.

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За його словами, російська сторона погодилася на обмін 1000 осіб, і вже від сьогодні українська сторона розпочне опрацьовувати списки для їхнього звільнення.

"Ми маємо нормальний досвід роботи з російською стороною — нам уже повертали тіла наших загиблих героїв. Через це ми зробимо все, аби кожен громадянин України повернувся додому", — наголосив Скібіцький. Він додав, що українська сторона чекає на повернення своїх громадян і буде їх тепло вітати.

Процес обміну полоненими триватиме у тісній співпраці з російською стороною.

Нагадаємо, що в Стамбулі проходили переговори України з Російською Федерацією, у ході яких основна увага була зосереджена на двох стратегічно важливих темах — взаємному обміні полоненими та встановленні режиму припинення вогню.

Раніше повідомлялося про завершення переговорів у Стамбулі за участю делегацій України, Росії та Туреччини.