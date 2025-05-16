В ГУР заявили про початок повернення українських полонених

У ГУР заявили, що вже розпочали роботу з повернення полонених
16 травня 2025 19:53
Вадим Скібіцький. Фото: скриншот
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Наразі вже розпочалася робота з повернення українських полонених. Робота не припинятиметься, поки всі українці не повернуться додому.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький у п'ятницю, 16 травня.
За його словами, російська сторона погодилася на обмін 1000 осіб, і вже від сьогодні українська сторона розпочне опрацьовувати списки для їхнього звільнення.
"Ми маємо нормальний досвід роботи з російською стороною — нам уже повертали тіла наших загиблих героїв. Через це ми зробимо все, аби кожен громадянин України повернувся додому", — наголосив Скібіцький. Він додав, що українська сторона чекає на повернення своїх громадян і буде їх тепло вітати.
Процес обміну полоненими триватиме у тісній співпраці з російською стороною.
Нагадаємо, що в Стамбулі проходили переговори України з Російською Федерацією, у ході яких основна увага була зосереджена на двох стратегічно важливих темах — взаємному обміні полоненими та встановленні режиму припинення вогню.
Раніше повідомлялося про завершення переговорів у Стамбулі за участю делегацій України, Росії та Туреччини.
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