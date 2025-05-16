В ГУР заявили о начале возвращения украинских пленных

Сейчас уже началась работа по возвращению украинских пленных. Работа не будет прекращаться, пока все украинцы не вернутся домой.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий в пятницу, 16 мая.

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По его словам, российская сторона согласилась на обмен 1000 человек, и уже с сегодняшнего дня украинская сторона начнет обрабатывать списки для их освобождения.

"Мы имеем нормальный опыт работы с российской стороной — нам уже возвращали тела наших погибших героев. Поэтому мы сделаем все, чтобы каждый гражданин Украины вернулся домой", — подчеркнул Скибицкий. Он добавил, что украинская сторона ждет возвращения своих граждан и будет их тепло приветствовать.

Процесс обмена пленными будет продолжаться в тесном сотрудничестве с российской стороной.

Напомним, что в Стамбуле проходили переговоры Украины с Российской Федерацией, в ходе которых основное внимание было сосредоточено на двух стратегически важных темах - взаимном обмене пленными и установлении режима прекращения огня.

Ранее сообщалось о завершении переговоров в Стамбуле с участием делегаций Украины, России и Турции.