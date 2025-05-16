В ГУР заявили о начале возвращения украинских пленных

В ГУР заявили, что уже начали работу по возвращению пленных
16 мая 2025 19:53
Вадим Скибицкий. Фото: скриншот
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Сейчас уже началась работа по возвращению украинских пленных. Работа не будет прекращаться, пока все украинцы не вернутся домой.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий в пятницу, 16 мая.
По его словам, российская сторона согласилась на обмен 1000 человек, и уже с сегодняшнего дня украинская сторона начнет обрабатывать списки для их освобождения.
"Мы имеем нормальный опыт работы с российской стороной — нам уже возвращали тела наших погибших героев. Поэтому мы сделаем все, чтобы каждый гражданин Украины вернулся домой", — подчеркнул Скибицкий. Он добавил, что украинская сторона ждет возвращения своих граждан и будет их тепло приветствовать.
Процесс обмена пленными будет продолжаться в тесном сотрудничестве с российской стороной.
Напомним, что в Стамбуле проходили переговоры Украины с Российской Федерацией, в ходе которых основное внимание было сосредоточено на двух стратегически важных темах - взаимном обмене пленными и установлении режима прекращения огня.
Ранее сообщалось о завершении переговоров в Стамбуле с участием делегаций Украины, России и Турции.
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