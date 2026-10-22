Найперша ракета "Філін", що була випущена ще СРСР. Фото: росЗМІ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України розкрило технічні характеристики нової російської крилатої ракети "Філін", яку ЗС РФ почали застосовувати наприкінці літа. За заявленими російською стороною характеристиками, ракета здатна долати до 1200 кілометрів зі швидкістю до 800 км/год, а в її електронному обладнанні українська розвідка виявила іноземні компоненти.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на ГУР Міноборони України.

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Нова ракета "Філін". Фото: ГУР

Нова російська ракета "Філін"

Ракету розробило російське підприємство "НВО Молнія", яке входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння".

За даними ГУР, корпус "Філіна" виготовлений із вугле- та склопластику, а окремі елементи створені за допомогою тривимірного друку.

Основні характеристики ракети:

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Довжина — 3,5 метра.

Розмах крил — 3 метри.

Максимальна швидкість — до 800 км/год.

Заявлена дальність — до 1200 км.

Висота польоту — від наднизьких висот до 6 км.

Маса бойової частини — 50 або 100 кг.

Запуск ракети здійснюється з наземної установки за допомогою порохового прискорювача.

"Філін" зібраний ще й з іноземних компонентів

Українська розвідка встановила, що бортове обладнання ракети виготовляє російська компанія "ПЛАЗ", яка також бере участь у виробництві ударних безпілотників "Гарпія".

За наведення ракети відповідають інерціальна навігаційна система китайського виробництва та 16-канальна система "Комета".

У дослідженій електронній компонентній базі ГУР ідентифікувало 35 американських та 22 китайські компоненти.

Також ракета оснащена російським двигуном Р500 виробництва компанії. Аналогічні силові установки раніше виявляли в ракетах С-71К "Ковер" та С-71М "Монохром".

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що ввечері 21 жовтня російські війська випустили по Києву три хвилі балістичних ракет, застосувавши загалом 21 ракету. Внаслідок ударів по столиці та інших регіонах загинули двоє людей, ще 34 дістали поранення, серед них п'ятеро дітей.

Також Новини.LIVE писав, що Володимир Зеленський попередив про небезпеку втрати Слов'янська та Краматорська. За його словами, відмова від оборони цих міст відкриє російським військам шлях через Дружківку до Павлограда та Дніпра. Під загрозою також можуть опинитися Кривий Ріг і Нікополь, де зосереджена значна частина промисловості країни.