В ГУР раскрыли характеристики новой российской ракеты Филин
Главное управление разведки Министерства обороны Украины раскрыло технические характеристики новой российской крылатой ракеты "Филин", которую ВС РФ начали применять в конце лета. Согласно заявленным российской стороной характеристикам, ракета способна преодолевать до 1200 километров со скоростью до 800 км/ч, а в ее электронном оборудовании украинская разведка обнаружила иностранные компоненты.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ГУР Минобороны Украины.
Новая российская ракета "Филин"
Ракету разработало российское предприятие "НПО Молния", которое входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".
По данным ГУР, корпус "Филина" изготовлен из угле- и стеклопластика, а отдельные элементы созданы с помощью трехмерной печати.
Основные характеристики ракеты:
- Длина — 3,5 метра.
- Размах крыльев — 3 метра.
- Максимальная скорость — до 800 км/ч.
- Заявленная дальность — до 1200 км.
- Высота полета — от сверхмалых высот до 6 км.
- Масса боевой части — 50 или 100 кг.
Запуск ракеты осуществляется с наземной установки с помощью порохового ускорителя.
"Филин" собран в том числе из иностранных компонентов
Украинская разведка установила, что бортовое оборудование ракеты производит российская компания "ПЛАЗ", которая также участвует в производстве ударных беспилотников "Гарпия".
За наведение ракеты отвечают инерциальная навигационная система китайского производства и 16-канальная система "Комета".
В исследованной электронной компонентной базе ГУР идентифицировало 35 американских и 22 китайских компонента.
Также ракета оснащена российским двигателем Р500 производства компании. Аналогичные силовые установки ранее обнаруживали в ракетах С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром".
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что вечером 21 октября российские войска выпустили по Киеву три волны баллистических ракет, применив в общей сложности 21 ракету. В результате ударов по столице и другим регионам погибли два человека, еще 34 получили ранения, среди них пятеро детей.
Также Новини.LIVE писал, что Владимир Зеленский предупредил об опасности потери Славянска и Краматорска. По его словам, отказ от обороны этих городов откроет российским войскам путь через Дружковку к Павлограду и Днепру. Под угрозой также могут оказаться Кривой Рог и Никополь, где сосредоточена значительная часть промышленности страны.