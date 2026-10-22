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Главная Новости дня В ГУР раскрыли характеристики новой российской ракеты Филин

В ГУР раскрыли характеристики новой российской ракеты Филин

Ua ru
22 октября 2026 12:42
Ракета Филин: ГУР раскрыло дальность, скорость и иностранные компоненты оружия РФ российские СМИ
Самая первая ракета "Филин", выпущенная ещё в СССР. Фото: российские СМИ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины раскрыло технические характеристики новой российской крылатой ракеты "Филин", которую ВС РФ начали применять в конце лета. Согласно заявленным российской стороной характеристикам, ракета способна преодолевать до 1200 километров со скоростью до 800 км/ч, а в ее электронном оборудовании украинская разведка обнаружила иностранные компоненты.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ГУР Минобороны Украины.

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Ракета Филин
Новая ракета "Филин". Фото: ГУР

Новая российская ракета "Филин"

Ракету разработало российское предприятие "НПО Молния", которое входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

По данным ГУР, корпус "Филина" изготовлен из угле- и стеклопластика, а отдельные элементы созданы с помощью трехмерной печати.

Основные характеристики ракеты:

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  • Длина — 3,5 метра.
  • Размах крыльев — 3 метра.
  • Максимальная скорость — до 800 км/ч.
  • Заявленная дальность — до 1200 км.
  • Высота полета — от сверхмалых высот до 6 км.
  • Масса боевой части — 50 или 100 кг.

Запуск ракеты осуществляется с наземной установки с помощью порохового ускорителя.

"Филин" собран в том числе из иностранных компонентов

Украинская разведка установила, что бортовое оборудование ракеты производит российская компания "ПЛАЗ", которая также участвует в производстве ударных беспилотников "Гарпия".

За наведение ракеты отвечают инерциальная навигационная система китайского производства и 16-канальная система "Комета".

В исследованной электронной компонентной базе ГУР идентифицировало 35 американских и 22 китайских компонента.

Также ракета оснащена российским двигателем Р500 производства компании. Аналогичные силовые установки ранее обнаруживали в ракетах С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что вечером 21 октября российские войска выпустили по Киеву три волны баллистических ракет, применив в общей сложности 21 ракету. В результате ударов по столице и другим регионам погибли два человека, еще 34 получили ранения, среди них пятеро детей.

Также Новини.LIVE писал, что Владимир Зеленский предупредил об опасности потери Славянска и Краматорска. По его словам, отказ от обороны этих городов откроет российским войскам путь через Дружковку к Павлограду и Днепру. Под угрозой также могут оказаться Кривой Рог и Никополь, где сосредоточена значительная часть промышленности страны.

оружие ракеты война в Украине дальнобойное оружие ГУР МО України
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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