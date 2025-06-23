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Головна Новини дня У ГУР повідомили деталі евакуації українців з Ізраїлю

У ГУР повідомили деталі евакуації українців з Ізраїлю

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 18:59
ГУР та МЗС евакуювали українців з Ізраїлю — додому повернулися 133 громадянина
Евакуація українців з Ізраїлю. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Евакуація українців з Ізраїлю

Команда Головного управління розвідки Міноборони та Міністерство закордонних справ успішно евакуювали українців з Ізраїлю за дорученням президента Володимира Зеленського. Це стало необхідністю внаслідок погіршення безпекової ситуації.

Про це повідомив представник ГУР МО Євгеній Єрін у коментарі Новини.LIVE у понеділок, 23 червня.

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Евакуація українців з Ізраїлю

У рамках операцію додому повернулися 133 українці, а також громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану та США. Загалом було евакуйовано 176 людей.

Евакуація українців з Ізраїлю
Евакуація українців з Ізраїлю. Фото: Новини.LIVE

"Ця операція тривала, відповідно, не один день. Після прийнятого рішення за дорученням Президента України Володимира Зеленського Головним управлінням розвідки спільно з Міністерством закордонних справ України було організовано оповіщення людей про таку можливість", — розповів Єрін.

Українці, яких евакуювали з Ізраїлю
Евакуація українців з Ізраїлю. Фото: Новини.LIVE

За його словами, поки на Землі існують небезпечні місця, де є українці, їм завжди допоможуть. 

"Ми готові завжди подати руку і допомогти повернутися до більш безпечного життя, ну або принаймні до життя на своїй рідній землі, в Україні", — додав представник ГУР.

Нагадаємо, у ГУР показали окремі фрагменти проведення евакуації українців з Ізраїлю.

А керівник ОП Андрій Єрмак порівняв схожість України з Ізраїлем. За його словами, країни просто воюють за право існувати. 

Володимир Зеленський Ізраїль українці евакуація Україна ГУР
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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