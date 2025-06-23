ГУР та МЗС евакуювали українців з Ізраїлю — додому повернулися 133 громадянина

У ГУР повідомили деталі евакуації українців з Ізраїлю
Команда Головного управління розвідки Міноборони та Міністерство закордонних справ успішно евакуювали українців з Ізраїлю за дорученням президента Володимира Зеленського. Це стало необхідністю внаслідок погіршення безпекової ситуації.
Про це повідомив представник ГУР МО Євгеній Єрін у коментарі Новини.LIVE у понеділок, 23 червня.
Евакуація українців з Ізраїлю
У рамках операцію додому повернулися 133 українці, а також громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану та США. Загалом було евакуйовано 176 людей.
"Ця операція тривала, відповідно, не один день. Після прийнятого рішення за дорученням Президента України Володимира Зеленського Головним управлінням розвідки спільно з Міністерством закордонних справ України було організовано оповіщення людей про таку можливість", — розповів Єрін.
За його словами, поки на Землі існують небезпечні місця, де є українці, їм завжди допоможуть.
"Ми готові завжди подати руку і допомогти повернутися до більш безпечного життя, ну або принаймні до життя на своїй рідній землі, в Україні", — додав представник ГУР.
Нагадаємо, у ГУР показали окремі фрагменти проведення евакуації українців з Ізраїлю.
А керівник ОП Андрій Єрмак порівняв схожість України з Ізраїлем. За його словами, країни просто воюють за право існувати.
Читайте Новини.LIVE!