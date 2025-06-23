ГУР и МИД эвакуировали украинцев из Израиля — домой вернулись 133 гражданина

Эвакуация украинцев из Израиля. Фото: Новини.LIVE

Команда Главного управления разведки Минобороны и Министерство иностранных дел успешно эвакуировали украинцев из Израиля по поручению президента Владимира Зеленского. Это стало необходимостью вследствие ухудшения ситуации с безопасностью.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Евгений Ерин в комментарии Новини.LIVE в понедельник, 23 июня.

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Эвакуация украинцев из Израиля

В рамках операции домой вернулись 133 украинца, а также граждане Молдовы, Латвии, Азербайджана и США. Всего было эвакуировано 176 человек.

Эвакуация украинцев из Израиля. Фото: Новини.LIVE

"Эта операция длилась, соответственно, не один день. После принятого решения по поручению Президента Украины Владимира Зеленского Главным управлением разведки совместно с Министерством иностранных дел Украины было организовано оповещение людей о такой возможности", — рассказал Ерин.

Эвакуация украинцев из Израиля. Фото: Новини.LIVE

По его словам, пока на Земле существуют опасные места, где есть украинцы, им всегда помогут.

"Мы готовы всегда подать руку и помочь вернуться к более безопасной жизни, ну, или по крайней мере к жизни на своей родной земле, в Украине", — добавил представитель ГУР.

Напомним, в ГУР показали отдельные фрагменты проведения эвакуации украинцев из Израиля.

А руководитель ОП Андрей Ермак сравнил сходство Украины с Израилем. По его словам, страны просто воюют за право существовать.