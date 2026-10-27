У ГУР показали, як військові писали радіодиктант на передовій
У День української писемності та мови традиційно всі охочі пишуть Радіодиктант національної єдності. Зокрема, до заходу долучилися й військові спецпідрозділів Головного управління розвідки Міноборони України. Вони писали текст "Лист, який не закінчується" прямо на передовій.
Про це повідомила пресслужба ГУР у вівторок, 27 жовтня, передає Новини.LIVE.
Радіодиктант на передовій
"Шануємо рідне слово! З Днем української писемності та мови!" — йдеться у повідомленні.
Зокрема, диктант писали воїни спецпідрозділів ГУР "Артан", "Артан Х", Міжнародний легіон, "Кракен", "Вікінг", "Спецпідрозділ Тимура".
Як писали Новини.LIVE, 27 жовтня українці писали Радіодиктант національної єдності. Текст написав письменний та ветеран війни Артур Дронь, а зачитувала його співачка, волонтерка та громадська діячка Даша Астаф’єва.
А з нагоди Дня української писемності та мови керівник Офісу Президента Кирило Буданов звернувся до українців. Він згадав про багаторічні спроби Росії витіснити українську мову.