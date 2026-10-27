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Головна Новини дня У ГУР показали, як військові писали радіодиктант на передовій

У ГУР показали, як військові писали радіодиктант на передовій

Ua ru
27 жовтня 2026 18:28
Воїни ГУР написали Радіодиктант національної єдності 2026 року на передовій ГУР
Військовий ГУР пише радіодиктант. Фото: ГУР

У День української писемності та мови традиційно всі охочі пишуть Радіодиктант національної єдності. Зокрема, до заходу долучилися й військові спецпідрозділів Головного управління розвідки Міноборони України. Вони писали текст "Лист, який не закінчується" прямо на передовій.

Про це повідомила пресслужба ГУР у вівторок, 27 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Радіодиктант на передовій

"Шануємо рідне слово! З Днем української писемності та мови!" — йдеться у повідомленні.

Радіодиктант національної єдності 2026
Військовий на фронті пише радіодиктант. Фото: ГУР
Військові пишуть радіодиктант
Воїни ГУР пишуть радіодиктант. Фото: ГУР

Зокрема, диктант писали воїни спецпідрозділів ГУР "Артан", "Артан Х", Міжнародний легіон, "Кракен", "Вікінг", "Спецпідрозділ Тимура".

Радіодиктант 2026 на передовій
Написання радіодиктанту на передовій. Фото: ГУР
Військовий ГУР пише радіодиктант
Військовий ГУР пише радіодиктант 27 жовтня. Фото: ГУР
Радіодиктант національної єдності 2026
Написання Радіодиктанту національної єдності 2026. Фото: ГУР

Як писали Новини.LIVE, 27 жовтня українці писали Радіодиктант національної єдності. Текст написав письменний та ветеран війни Артур Дронь, а зачитувала його співачка, волонтерка та громадська діячка Даша Астаф’єва.

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війна Україна українська мова військові радіодиктант ГУР
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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