Люди пишуть диктант. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 27 жовтня, українці зможуть долучитися до Радіодиктанту національної єдності. Трансляція розпочнеться об 11:00, а текст цьогорічного диктанту написав письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Коли та де слухати Радіодиктант 2026

Радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня та буде приурочений до Дня української писемності та мови. Трансляцію проводитиме Суспільне на своїх платформах.

Текст диктанту читатимуть учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, волонтерка та громадська діячка Даша Астаф’єва.

Долучитися до написання може кожен охочий. Для цього потрібно підготувати аркуш паперу та ручку й записати текст під час трансляції.

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Як надіслати Радіодиктант на перевірку

Готовий текст можна надіслати на перевірку фахівцям у паперовому або електронному вигляді.

Паперовий варіант потрібно відправити за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 26.

Електронний варіант, фото або скан-копію у форматі JPG, PNG, JPEG, TIFF чи PDF, потрібно надіслати на адресу rd@suspilne.media.

Паперові роботи прийматимуть до 28 жовтня, а електронні можна надіслати до 11:00 29 жовтня.

Якщо не вдасться написати диктант під час прямої трансляції, його можна буде виконати пізніше. Важливо лише надіслати роботу в установлені терміни.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що пасажири трьох поїздів "Інтерсіті" зможуть написати Радіодиктант національної єдності просто під час подорожі 27 жовтня. До ініціативи долучаться поїзди № 732 Київ — Дніпро, № 722 Київ — Харків і № 725 Харків — Київ. Пасажирам радять підготувати папір і ручки заздалегідь.

Також Новини.LIVE писали, що автором тексту Радіодиктанту 2026 року став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Читатимуть його вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка та волонтерка Даша Астаф’єва. Трансляція розпочнеться об 11:00 у День української писемності та мови.