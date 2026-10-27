Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Радиодиктант национального единства 2026: когда и кто будет читать

Радиодиктант национального единства 2026: когда и кто будет читать

Ua ru
27 октября 2026 06:25
Радиодиктант национального единства 2026: где слушать и как отправить текст Новини.LIVE
Люди пишут диктант. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 27 октября, украинцы смогут принять участие в Радиодиктанте национального единства. Трансляция начнётся в 11:00, а текст диктанта этого года написал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Когда и где слушать Радиодиктант 2026

Радиодиктант национального единства состоится 27 октября и будет приурочен ко Дню украинской письменности и языка. Трансляцию будет вести "Суспильне" на своих платформах.

Текст диктанта будут читать учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и певица, волонтер и общественная деятельница Даша Астафьева.

Принять участие в написании может каждый желающий. Для этого нужно подготовить лист бумаги и ручку и записать текст во время трансляции.

Читайте также:

Как отправить радиодиктант на проверку

Готовый текст можно отправить на проверку специалистам в бумажном или электронном виде.

Бумажный вариант необходимо отправить по адресу: 01001, г. Киев, ул. Крещатик, 26.

Электронный вариант, фото или скан-копию в формате JPG, PNG, JPEG, TIFF или PDF, нужно отправить на адрес rd@suspilne.media.

Работы в бумажном виде будут приниматься до 28 октября, а электронные можно отправить до 11:00 29 октября.

Если не удастся написать диктант во время прямой трансляции, его можно будет выполнить позже. Важно лишь отправить работу в установленные сроки.

Ранее Новини.LIVE. сообщали, что пассажиры трёх поездов "Интерсити" смогут написать Радиодиктант национального единства прямо во время поездки 27 октября. К инициативе присоединятся поезда № 732 Киев — Днепр, № 722 Киев — Харьков и № 725 Харьков — Киев. Пассажирам рекомендуют заранее подготовить бумагу и ручки.

Также Новини.LIVE сообщали, что автором текста радиодиктанта 2026 года стал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. Читать его будут учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и певица и волонтёр Даша Астафьева. Трансляция начнётся в 11:00 в День украинской письменности и языка.

Украина украинский язык культура радиодиктант язык
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации