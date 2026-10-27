Люди пишут диктант. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 27 октября, украинцы смогут принять участие в Радиодиктанте национального единства. Трансляция начнётся в 11:00, а текст диктанта этого года написал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Когда и где слушать Радиодиктант 2026

Радиодиктант национального единства состоится 27 октября и будет приурочен ко Дню украинской письменности и языка. Трансляцию будет вести "Суспильне" на своих платформах.

Текст диктанта будут читать учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и певица, волонтер и общественная деятельница Даша Астафьева.

Принять участие в написании может каждый желающий. Для этого нужно подготовить лист бумаги и ручку и записать текст во время трансляции.

Читайте также:

Как отправить радиодиктант на проверку

Готовый текст можно отправить на проверку специалистам в бумажном или электронном виде.

Бумажный вариант необходимо отправить по адресу: 01001, г. Киев, ул. Крещатик, 26.

Электронный вариант, фото или скан-копию в формате JPG, PNG, JPEG, TIFF или PDF, нужно отправить на адрес rd@suspilne.media.

Работы в бумажном виде будут приниматься до 28 октября, а электронные можно отправить до 11:00 29 октября.

Если не удастся написать диктант во время прямой трансляции, его можно будет выполнить позже. Важно лишь отправить работу в установленные сроки.

Ранее Новини.LIVE. сообщали, что пассажиры трёх поездов "Интерсити" смогут написать Радиодиктант национального единства прямо во время поездки 27 октября. К инициативе присоединятся поезда № 732 Киев — Днепр, № 722 Киев — Харьков и № 725 Харьков — Киев. Пассажирам рекомендуют заранее подготовить бумагу и ручки.

Также Новини.LIVE сообщали, что автором текста радиодиктанта 2026 года стал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. Читать его будут учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и певица и волонтёр Даша Астафьева. Трансляция начнётся в 11:00 в День украинской письменности и языка.