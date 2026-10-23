Радиодиктант-2026: кто будет зачитывать текст и когда он состоится

Люди пишут за партами. Фото иллюстративное: lnu.edu.ua

Радиодиктант национального единства — 2026 состоится 27 октября в 11:00. Текст будут читать учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и общественная деятельница и волонтёр Даша Астафьева. Текст этого года называется "Письмо, которое не заканчивается". Его автором стал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь.

Об этом сообщает "Суспільне Культура", передает Новини.LIVE.

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Радиодиктант-2026: кто будет читать текст и когда он состоится

Артур Дронь пояснил, что хотел создать текст, который станет для участников пространством для личного разговора. По его замыслу, диктант должен стать своеобразным письмом, которое все будут писать одновременно. Дронь подчеркнул, что язык дает людям возможность общаться друг с другом и выражать важное даже на расстоянии.

Читать текст Радиодиктанта в прямом эфире будут учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева.

Продюсер Радиодиктанта национального единства Юлия Шелудько отметила, что текст этого года будет напоминать переписку двух близких людей. По её словам, он будет одновременно личным и близким многим, ведь речь пойдёт о самом важном, что особенно ценят в сложные времена.

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Принять участие в написании «Радиодиктанта» можно будет на платформах Общественного вещания. Трансляцию покажут в эфирах "Украинского радио" и "Радио Культура", на телеканале и сайте "Суспільне Культура", а также на YouTube-канале "Украинского радио". Кроме того, диктант можно будет слушать в приложениях suspilne.radio для iOS и Android и на платформе "Дия".

Текст радиодиктанта национального единства будет опубликован 29 октября в 11:00 на платформах "Суспільне". После этого участники смогут самостоятельно проверить написанное.

Как сообщали Новини.LIVE, в прошлом году текст радиодиктанта "Надо жить" написала писательница Евгения Кузнецова, а читала народная артистка Украины Наталья Сумская. К написанию диктанта присоединились украинцы из разных уголков страны.

Как сообщали Новини.LIVE, тогда же многократная победительница Радиодиктанта национального единства Кристина Гоянюк раскритиковала текст "Надо жить" и его чтение. После того как ведущий прервал её комментарий в эфире, а трансляцию с ней прекратили, председатель правления "Суспільного" Николай Чернотицкий извинился за инцидент и заявил, что редакция не избегает критики.