Девушки пишут радиодиктант.

В День украинского языка и письменности по всей стране состоялся радиодиктант национального единства, который традиционно объединяет миллионы украинцев в общем слове. Автором нынешнего текста стала писательница Евгения Кузнецова, а читала его народная артистка Украины Наталья Сумская.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Радиодиктант национального единства.

Украина написала радиодиктант единства

Журналистка Анна Сирык присоединилась к написанию диктанта вместе со студентами Киево-Могилянской академии, показав атмосферу мероприятия в учебной аудитории. В этом году диктант назывался "Надо жить" и соединил в себе глубокие философские размышления, иронию и диалектные краски.

Текст стал не только проверкой знаний, но и напоминанием о ценности родного слова. В работе соединились интонационная стилистика Подервянского и редкие диалектизмы. Диктант снова стал символом сплоченности украинцев, которые все чаще отказываются от русского языка в пользу украинского как языка свободы.

Радиодиктант национального единства.

Проверить правильность написания можно будет уже завтра, а результаты объявят в декабре. Мероприятие в очередной раз доказало, что язык — это то, что объединяет украинцев даже в самые сложные времена.

Радиодиктант национального единства.

Напомним, что в День украинского языка и письменности, 27 октября, состоялся всеукраинский радиодиктант национального единства, который традиционно объединяет граждан и знатоков украинского языка.

Ранее мы также информировали, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в обращении отметил: украинский язык является неотъемлемой частью национальной идентичности и символом несокрушимости нашего народа.