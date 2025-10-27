Видео
Как Украина писала радиодиктант ко Дню языка — атмосфера события

Дата публикации 27 октября 2025 19:14
обновлено: 19:14
Украинцы написали радиодиктант единства ко Дню языка
Девушки пишут радиодиктант. Фото: Новини.LIVE

В День украинского языка и письменности по всей стране состоялся радиодиктант национального единства, который традиционно объединяет миллионы украинцев в общем слове. Автором нынешнего текста стала писательница Евгения Кузнецова, а читала его народная артистка Украины Наталья Сумская.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Читайте также:
В День письменности состоялся традиционный радиодиктант единства
Радиодиктант национального единства. Фото: Новини.LIVE

Украина написала радиодиктант единства

Журналистка Анна Сирык присоединилась к написанию диктанта вместе со студентами Киево-Могилянской академии, показав атмосферу мероприятия в учебной аудитории. В этом году диктант назывался "Надо жить" и соединил в себе глубокие философские размышления, иронию и диалектные краски.

Текст стал не только проверкой знаний, но и напоминанием о ценности родного слова. В работе соединились интонационная стилистика Подервянского и редкие диалектизмы. Диктант снова стал символом сплоченности украинцев, которые все чаще отказываются от русского языка в пользу украинского как языка свободы.

Как Украина писала радиодиктант ко Дню языка — атмосфера события - фото 2
Радиодиктант национального единства. Фото: Новини.LIVE

Проверить правильность написания можно будет уже завтра, а результаты объявят в декабре. Мероприятие в очередной раз доказало, что язык — это то, что объединяет украинцев даже в самые сложные времена.

Как Украина писала радиодиктант ко Дню языка — атмосфера события - фото 3
Радиодиктант национального единства. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в День украинского языка и письменности, 27 октября, состоялся всеукраинский радиодиктант национального единства, который традиционно объединяет граждан и знатоков украинского языка.

Ранее мы также информировали, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в обращении отметил: украинский язык является неотъемлемой частью национальной идентичности и символом несокрушимости нашего народа.

писатели украинский язык радиодиктант Киево-Могилянская академия язык произведение
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
