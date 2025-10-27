Украинцы написали радиодиктант единства ко Дню языка

Как Украина писала радиодиктант ко Дню языка — атмосфера события
В День украинского языка и письменности по всей стране состоялся радиодиктант национального единства, который традиционно объединяет миллионы украинцев в общем слове. Автором нынешнего текста стала писательница Евгения Кузнецова, а читала его народная артистка Украины Наталья Сумская.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.
Украина написала радиодиктант единства
Журналистка Анна Сирык присоединилась к написанию диктанта вместе со студентами Киево-Могилянской академии, показав атмосферу мероприятия в учебной аудитории. В этом году диктант назывался "Надо жить" и соединил в себе глубокие философские размышления, иронию и диалектные краски.
Текст стал не только проверкой знаний, но и напоминанием о ценности родного слова. В работе соединились интонационная стилистика Подервянского и редкие диалектизмы. Диктант снова стал символом сплоченности украинцев, которые все чаще отказываются от русского языка в пользу украинского как языка свободы.
Проверить правильность написания можно будет уже завтра, а результаты объявят в декабре. Мероприятие в очередной раз доказало, что язык — это то, что объединяет украинцев даже в самые сложные времена.
Напомним, что в День украинского языка и письменности, 27 октября, состоялся всеукраинский радиодиктант национального единства, который традиционно объединяет граждан и знатоков украинского языка.
Ранее мы также информировали, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в обращении отметил: украинский язык является неотъемлемой частью национальной идентичности и символом несокрушимости нашего народа.
Читайте Новини.LIVE!