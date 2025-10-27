Видео
Кирилл Буданов поздравил украинцев с Днем письменности и языка

Дата публикации 27 октября 2025 09:57
обновлено: 10:43
День письменности и украинского языка — Буданов поздравил Украинцев
Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в обращении по случаю Дня украинской письменности и языка отметил, что украинский язык является неотъемлемой частью идентичности нации и символом несокрушимости народа. Он объяснил, как Россия веками пыталась истребить украинскую культуру и язык.

Об этом Кирилл Буданов сказал в видеообращении.

Буданов поздравил украинцев с Днем письменности и украинского языка

Буданов отметил, что украинское слово сопровождало народ на протяжении всей истории — от надписей на стенах Софии Киевской до сообщений, которые сегодня присылают воины с передовой. По его словам, язык живет в молитвах, колыбельных, поэзии и даже на поле боя, потому что он — "живой, пока живет в сердце каждого украинца".

Он напомнил, что Москва веками пыталась уничтожить украинский язык. И сегодня, в XXI веке, по словам Буданова, Россия продолжает эту политику — преследует украинцев за родное слово, обстреливает школы, университеты и детские сады.

"Москва веками пыталась уничтожить наш язык. От Валуевского циркуляра и Эмского указа — до советских запретов и русификации. Они жгли книги, арестовывали писателей, убивали учителей. И теперь, в XXI веке, они продолжают ту же политику — преследуют людей за украинское слово, бомбят детские сады, школы и университеты. Это не случайность. Это — последовательная война против нашей идентичности. Это — геноцид украинского народа", — сказал Буданов.

Он поблагодарил всех, кто бережет украинское слово — родителей, которые говорят с детьми на украинском, учителей, которые прививают любовь к нему, и тех, кто сознательно вернулся к украинскому в зрелом возрасте.

"Это — настоящий патриотизм. И это тоже борьба. Украинский язык пережил империи. Украинский язык — это оружие, которое не молчит. И оружие, которое невозможно победить. Украина должна защищать своих граждан, свою независимость и свой язык — потому что больше ее некому защитить", — подытожил Кирилл Буданов.

Почему День письменности и украинского языка празднуют 27 октября

С 2023 года День украинской письменности и языка отмечают 27 октября, а не 9 ноября, как раньше. Это связано с переходом Украины на новый церковный календарь, в результате чего даты большинства фиксированных праздников сместились на 13 дней. Именно поэтому день памяти преподобного Нестора Летописца, к которому был приурочен этот праздник, также перенесли.

Ежегодно в Украине к этому дню проходят культурные и образовательные события, призванные утвердить любовь к родному слову и распространять знания об украинском языке как в самой стране, так и за ее пределами.

Напомним, что традиционным мероприятием остается радиодиктант национального единства, который собирает тысячи участников со всех уголков мира. В этом году автором текста диктанта под названием "Надо жить!" стала писательница Евгения Кузнецова, а зачитывать его будет известная украинская актриса Наталья Сумская.

Также читайте на Новини.LIVE о десяти крылатых фразах на украинском языке, которые обогатят ваш словарный запас.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
