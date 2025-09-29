Всеукраинский радиодиктант национального единства 2025 — когда состоится

Люди пишут радиодиктант. Фото: nashemisto.dp.ua

В День украинской письменности и языка, 27 октября, состоится всеукраинский радиодиктант национального единства. Каждый раз он объединяет граждан и знатоков украинского языка.

Об этом сообщает "Суспільне" в понедельник, 29 сентября.

Реклама

Читайте также:

Всеукраинский радиодиктант национального единства

Известно, что Украинское Радио начало радиодиктант еще в 2000 году. Его транслируют вживую на всех платформах "Суспільного Мовлення".

Обычно к флешмобу активно приобщаются школьники, студенты и преподаватели, однако его пишут все желающие, кто владеет или изучает украинский язык.

"Радиодиктант уже давно вышел за пределы радиопроекта. Он перерос в масштабный флешмоб, объединяющий людей всех возрастов и разных профессий в разных странах мира и на разных континентах. Когда мы пишем вместе, мы поддерживаем друг друга. Мы поддерживаем язык и Украину, что необходимо в эти сложные времена", — отметила координатор радиодиктанта и исполнительный продюсер Украинского Радио Юлия Шелудько.

В прошлом году к радиодиктанту присоединились более полумиллиона участников.

Напомним, в 2024 году автором текста на Радиодиктант была Оксана Забужко, а читал его Павел Вышебаба.

Кроме того, в прошлом году во Львове наградили 78-летнюю Кристину Гоянюк, которая дважды написала радиодиктант без ошибок.