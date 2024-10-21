Радиодиктант 2024 — когда состоится и кто автор текста

Украинцы пишут радиодиктант национального единства. Фото: УНИАН

В Украине 25 октября пройдет радиодиктант национального единства. Автор текста этого года — известная украинская писательница Оксана Забужко.

Об этом сообщили руководитель проекта Радиодиктант национального единства Дмитрий Хоркин и координатор радиодиктанта Юлия Шелудько в эфире Украинского радио.

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Когда состоится радиодиктант

Всеукраинский радиодиктант национального единства 2024 состоится 25 октября в 11:00 по киевскому времени. Это мероприятие традиционно посвящено Дню украинской письменности и языка, который отмечается 27 октября.

Кто автор текста

Автором текста диктанта стала писательница Оксана Забужко, а будет читать диктант военный, музыкант и поэт Павел Вышебаба.

Где смотреть и слушать трансляцию

Трансляция состоится на платформах Суспільного мовлення, в частности, на Украинском радио, телевидении и онлайн. Все желающие смогут отправить свои работы на проверку как онлайн, так и бумажными листами.

Где можно писать радиодиктант

Радиодиктанты могут писать все желающие как дома, так в разных местах. Обычно каждый год украинские книжные магазины, образовательные центры, учреждения культуры и предприятия объединяются и пишут диктант вместе. Кроме того, к этой традиции также приобщаются военные, несущие службу на фронте.

"Уже третий раз украинцы пишут радиодиктант во время полномасштабного вторжения: в укрытиях, школах, университетах, на работе, даже на фронте. Мы хотим, чтобы все, кто может найти безопасное место, присоединились к сотням тысяч людей во всем мире при написании радиодиктанта", – сказала координатор радиодиктанта Юлия Шелудько.

Что известно о радиодиктанте

Радиодиктант национального единства был начат командой Украинского Радио в 2000 году. С того времени он ежегодно проводится в День украинской письменности и языка.

Традиционно наиболее активными участниками флешмоба являются школьники, студенты и преподаватели учебных заведений, но ежегодно диктант расширяет границы — в нем принимают участие люди всех возрастов и самых разных профессий, которые приобщаются в знак уважения к украинскому языку.

Напомним, в прошлом году лучше всех написал радиодиктант преподаватель Донецкого университета имени Стуса и студент факультета информационных и прикладных технологий этого вуза.

Отметим, что решение о проведении радиодиктанта, несмотря на войну, было принято в начале октября 2022 года.