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Стало відомо, коли відбудеться радіодиктант та хто автор тексту

21 жовтня 2024 10:14
Карина Приходько - Редактор
Радіодиктант 2024 — коли відбудеться та хто автор тексту
Українці пишуть радіодиктант національної єдності. Фото: УНІАН
Карина Приходько - Редактор

В Україні 25 жовтня відбудеться радіодиктант національної єдності. Авторка цьогорічного тексту — відома українська письменниця Оксана Забужко. 

Про це повідомили керівник проєкту Радіодиктант національної єдності Дмитро Хоркін та координаторка радіодиктанту Юлія Шелудько в ефірі Українського радіо.

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Коли відбудеться радіодиктант

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності 2024 року відбудеться 25 жовтня о 11:00 за київським часом. Цей захід традиційно присвячений Дню української писемності та мови, який святкують 27 жовтня.

Хто автор тексту

Авторкою тексту цьогорічного диктанту стала письменниця Оксана Забужко, а читатиме диктант військовий, музикант і поет Павло Вишебаба. 

Де дивитися та слухати трансляцію

Трансляція відбудеться на платформах Суспільного мовлення, зокрема на Українському радіо, телебаченні та онлайн. Усі охочі зможуть надіслати свої роботи на перевірку як онлайн, так і паперовими листами​.

Де можна писати радіодиктант

Радіодиктант можуть писати усі охочі як вдома, так в різних місцях. Зазвичай кожного року українські книгарні, освітні центри, заклади культури та підприємства об'єднуються та пишуть диктант разом. Крім того, до цієї традиції також долучаються військові, які несуть службу на фронті.

"Уже втретє українці пишуть радіодиктант під час повномасштабного вторгнення: в укриттях, школах, університетах, на роботі, навіть на фронті. Ми хочемо, щоб усі, хто може знайти безпечне місце, долучились до сотень тисяч людей у всьому світі під час написання радіодиктанту", — сказала координаторка радіодиктанту Юлія Шелудько.

Що відомо про радіодиктант

Радіодиктант національної єдності був започаткований командою Українського Радіо у 2000 році. Відтоді він щорічно проводиться у День української писемності та мови.

Традиційно найактивнішими учасниками флешмобу є школярі, студенти та викладачі навчальних закладів, але щороку диктант розширює межі — у ньому беруть участь люди різного віку і найрізноманітніших професій, які долучаючись на знак поваги до української мови.

Нагадаємо, минулого року найкраще написав радіодиктант викладач Донецького університету імені Стуса та студент факультету інформаційних і прикладних технологій цього вишу. 

Зазначимо, що рішення про проведення радіодиктанту попри війну було ухвалене на початку жовтня 2022 року. 

Україна українська мова радіодиктант українці письменники військові

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Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

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