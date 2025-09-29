Всеукраїнський радіодиктант національної єдності 2025 — коли відбудеться

Люди пишуть радіодиктант. Фото: nashemisto.dp.ua

В День української писемності та мови, 27 жовтня, відбудеться всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Щоразу він обʼєднує громадян та знавців української мови.

Про це повідомляє "Суспільне" у понеділок, 29 вересня.

Відомо, що Українське Радіо започаткувало радіодиктант ще в 2000 році. Його транслюють наживо на всіх платформах "Суспільного Мовлення".

Зазвичай до флешмобу найактивніше долучаються школярі, студенти та викладачі, однак його пишуть усі охочі, хто володіє чи вивчає українську мову.

"Радіодиктант вже давно вийшов за межі радіопроєкту. Він переріс у масштабний флешмоб, що обʼєднує людей різного віку і різних професій у різних країнах світу та на різних континентах. Коли ми пишемо разом, ми підтримуємо одне одного. Ми підтримуємо мову та Україну, що є необхідним в ці складні часи", — наголосила координаторка радіодиктанту та виконавча продюсерка Українського Радіо Юлія Шелудько.

Минулого року до радіодиктанту приєдналися понад півмільйона учасників.

Нагадаємо, у 2024 році автором тексту на Радіодиктант була Оксана Забужко, а читав його Павло Вишебаба.

Крім того, минулого року у Львові нагородили 78-річну Христину Гоянюк, яка двічі написала радіодиктант без помилок.