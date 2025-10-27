Українці написали радіодиктант єдності до Дня мови

Дівчата пишуть радіодиктант. Фото: Новини.LIVE

У День української мови та писемності по всій країні відбувся радіодиктант національної єдності, який традиційно об’єднує мільйони українців у спільному слові. Авторкою цьогорічного тексту стала письменниця Євгенія Кузнєцова, а читала його народна артистка України Наталя Сумська.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Реклама

Читайте також:

Радіодиктант національної єдності. Фото: Новини.LIVE

Україна написала радіодиктант єдності

Журналістка Анна Сірик долучилася до написання диктанту разом зі студентами Києво-Могилянської академії, показавши атмосферу заходу в навчальній аудиторії. Цього року диктант мав назву "Треба жити" й поєднав у собі глибокі філософські роздуми, іронію та діалектні барви.

Текст став не лише перевіркою знань, а й нагадуванням про цінність рідного слова. У роботі поєдналися інтонаційна стилистика Подерв’янського та рідкісні діалектизми. Диктант знову став символом згуртованості українців, які все частіше відмовляються від російської мови на користь української як мови свободи.

Радіодиктант національної єдності. Фото: Новини.LIVE

Перевірити правильність написання можна буде вже завтра, а результати оголосять у грудні. Захід вкотре довів, що мова — це те, що об’єднує українців навіть у найскладніші часи.

Радіодиктант національної єдності. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що у День української мови та писемності, 27 жовтня, відбувся всеукраїнський радіодиктант національної єдності, який традиційно об’єднує громадян та знавців української мови.

Раніше ми також інформували, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у зверненні наголосив: українська мова є невід’ємною частиною національної ідентичності та символом незламності нашого народу.