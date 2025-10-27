Видео
Многократная победительница радиодиктанта раскритиковала текст

Многократная победительница радиодиктанта раскритиковала текст

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 17:26
обновлено: 17:26
Кристина Гоянюк раскритиковала радиодиктант-2025 — что сказала
Кристина Гоянюк. Фото: кадр из видео

Многократная победительница национального радиодиктанта Кристина Гоянюк раскритиковала текст, который был в этом году. В частности, по ее словам, он был плохо прочитан.

Об этом Кристина Гоянюк рассказала в эфире "Суспільного" в понедельник, 27 октября.

Читайте также:

Национальный радиодиктант 2025

"Я даже боюсь высказать какое-то слово, чтобы не сказать очень плохо. За 26 лет это первый диктант, который свалил меня наповал. Во-первых, нехорошо прочитан. Сам текст глуповат. Я не знаю, пусть бы лучше читал текст Павел Вышебаба, который в прошлом году диктовал. По нему хоть можно было писать сразу все знаки препинания", — заявила Гоянюк.

Во время комментария журналистам, ведущий перебил львовянку, а кадры с ней — выключили в эфире.

Впоследствии глава правления "Суспільного" Николай Чернотицкий извинился за инцидент. По его словам, они никогда не прятались от критики.

"Сегодня во время прямого эфира Радиодиктанта ведущий прервал Кристину Гоянюк. Приношу за это извинения. По этому вопросу мы проведем отдельную редакторскую работу. Мы ценим разные точки зрения и не прячемся от критики", — заявил он.

Чернотицкий добавил, что попросил прощения у Кристины Гоянюк в телефонном разговоре.

null
Пост Чернотицкого. Фото: скриншот

Радиодиктант-2025

В Украине сегодня отмечают День украинской письменности и языка. Это праздник развития государственного языка. Традиционно, в этот день граждане пишут национальный радиодиктант.

В этом году текст под названием "Треба жити!" создала писательница Евгения Кузнецова, а прочла его актриса Наталья Сумская.

Напомним, в прошлом году мэр Львова Андрей Садовый наградил Кристину Гоянюк за написание радиодиктанта без ошибок.

А 27 октября глава государства Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем украинской письменности и языка.

украинцы Львов Украина радиодиктант критика
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
