Україна
Багаторазова переможниця радіодиктанкту розкритикувала текст

Багаторазова переможниця радіодиктанкту розкритикувала текст

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 17:26
Оновлено: 17:26
Христина Гоянюк розкритикувала радіодиктант-2025 — що сказала
Христина Гоянюк. Фото: кадр з відео

Багаторазова переможниця національного радіодиктанту Христина Гоянюк розкритикувала текст, який був цього року. Зокрема, за її словами, він був погано прочитаний.

Про це Христина Гоянюк розповіла в ефірі "Суспільного" у понеділок, 27 жовтня.

Читайте також:

Національний радіодиктант 2025 

"Я навіть боюся висловити якесь слово, щоб не сказати дуже погано. За 26 років це перший диктант, який звалив мене наповал. По-перше, недобре прочитаний. Сам текст дурнуватий. Я не знаю, хай би краще читав текст Павло Вишебаба, який минулого року диктував. За ним хоч можна було писати одразу всі розділові знаки", — заявила Гоянюк.

Під час коментаря журналістам, ведучий перебив львівʼянку, а кадри з нею — вимкнули в ефірі.

Згодом очільник правління "Суспільного" Микола Чернотицький попросив пробачення за інцидент. За його словами, вони ніколи не ховалися від критики.

"Сьогодні під час прямого ефіру Радіодиктанту ведучий перервав пані Христину Гоянюк. Приношу за це вибачення. З цього питання ми проведемо окрему редакторську роботу. Ми цінуємо різні точки зору і не ховаємося від критики", — заявив він.

Чернотицький додав, що попросив вибачення в Христини Гоянюк у телефонній розмові.

Допис Чернотицького. Фото: скриншот

Радіодиктант-2025

В Україні сьогодні відзначають День української писемності та мови. Це свято розвитку державної мови. Традиційно у цей день громадяни пишуть національний радіодиктант.

Цього року текст під назвою "Треба жити!" створила письменниця Євгенія Кузнєцова, а прочитала його акторка Наталія Сумська.

Нагадаємо, минулого року мер Львова Андрій Садовий нагородив Христину Гоянюк за написання радіодиктанту без помилок.

А 27 жовтня глава держави Володимир Зеленський привітав громадян із Днем української писемності та мови.

українці Львів Україна радіодиктант критика
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
