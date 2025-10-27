Президент Зеленський звернувся до українців у День писемності та мови.

Зеленський привітав українців із Днем писемності та мови
Дата публікації: 27 жовтня 2025 14:24
Оновлено: 14:34
Підписи на прапорі українською. Фото: допис Зеленського у Telegram.
Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем української писемності та мови, наголосивши на ролі кожного, хто зберігає й поширює рідне слово навіть у складні часи війни. Глава держави підкреслив, що українська мова є частиною національної ідентичності та символом незламності народу.
