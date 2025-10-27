Видео
Зеленский поздравил украинцев с Днем письменности и языка

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 14:24
обновлено: 15:32
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День письменности и языка.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка, отметив роль каждого, кто сохраняет и распространяет родное слово даже в сложные времена войны. Глава государства подчеркнул, что украинский язык является частью национальной идентичности и символом несокрушимости народа.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в понедельник, 27 октября.

В обращении президент поблагодарил всех, кто бережет и учит украинский язык — от учителей и родителей до военных и жителей временно оккупированных территорий. Он отметил, что именно украинское слово помогает сохранять национальное единство, поддерживает веру и силу народа даже в самые тяжелые времена. Глава государства также подчеркнул, что культура и язык остаются неотъемлемой частью борьбы Украины за свободу.

Зеленский поздравил украинцев с Днем письменности и языка - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"День украинской письменности и языка. Сегодня важно поблагодарить особенно всех наших людей, которые учат языку — несмотря на все и где бы они ни были", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский поздравил украинцев с Днем письменности и языка - фото 2
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

Президент подчеркнул, что украинцы доказали свою силу и способность отстоять независимость, а язык — это один из важнейших элементов этой борьбы. По его словам, Украина выстояла благодаря смелости, любви к Родине и несокрушимости духа своего народа.

"Помним, что быть украинцем — это быть смелым. На свете много народов, но только смелые смогли отстоять свою независимость. Украинцы именно такие. Слава Украине!", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский призвал каждого продолжать лелеять язык как основу национального самоопределения и свободы. Президент завершил речь словами благодарности всем, кто, несмотря на войну, продолжает развивать украинскую культуру, создает образовательные инициативы и сохраняет духовное наследие страны.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
