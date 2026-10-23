Люди пишуть за партами. Фото ілюстративне: lnu.edu.ua

Радіодиктант національної єдності — 2026 відбудеться 27 жовтня об 11:00. Текст читатимуть учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астаф’єва. Цьогорічний текст називається "Лист, який не закінчується". Його автором став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

Про це повідомляє "Суспільне Культура", передає Новини.LIVE.

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Радіодиктант-2026: хто читатиме текст і коли відбудеться

Артур Дронь пояснив, що хотів створити текст, який стане для учасників простором для особистої розмови. За його задумом, диктант має бути своєрідним листом, який усі писатимуть одночасно. Дронь наголосив, що мова дає людям можливість говорити одне з одним і висловлювати важливе навіть на відстані.

Читатимуть текст Радіодиктанту в прямому ефірі вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астаф’єва.

Продюсерка Радіодиктанту національної єдності Юлія Шелудько зазначила, що цьогорічний текст нагадуватиме листування двох близьких людей. За її словами, він буде водночас особистим і близьким багатьом, адже йтиметься про найважливіше, що особливо цінують у складні часи.

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Долучитися до написання Радіодиктанту можна буде на платформах Суспільного Мовлення. Трансляцію покажуть в ефірах Українського Радіо та Радіо Культура, на телеканалі й сайті Суспільне Культура, а також на YouTube-каналі Українського Радіо. Крім того, диктант можна буде слухати в застосунках suspilne.radio для iOS та Android і на платформі "Дія".

Текст Радіодиктанту національної єдності оприлюднять 29 жовтня об 11:00 на платформах Суспільного. Після цього учасники зможуть самостійно перевірити написане.

Як повідомляли Новини.LIVE, минулоріч текст Радіодиктанту "Треба жити" написала письменниця Євгенія Кузнєцова, а читала народна артистка України Наталя Сумська. До написання диктанту долучилися українці в різних куточках країни.

Як повідомляли Новини.LIVE, тоді ж багаторазова переможниця Радіодиктанту національної єдності Христина Гоянюк розкритикувала текст "Треба жити" та його прочитання. Після того як ведучий перервав її коментар в ефірі, а трансляцію з нею припинили, голова правління Суспільного Микола Чернотицький перепросив за інцидент і заявив, що редакція не уникає критики.