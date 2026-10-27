В ГУР показали, как военные писали радиодиктант на передовой
В День украинской письменности и языка по традиции все желающие пишут Радиодиктант национального единства. В частности, к мероприятию присоединились и военные из спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины. Они писали текст "Письмо, которое не заканчивается" прямо на передовой.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР во вторник, 27 октября, передает Новини.LIVE.
Радиодиктант на передовой
"Уважаем родной язык! С Днем украинской письменности и языка!" — говорится в сообщении.
В частности, диктант писали бойцы спецподразделений ГУР "Артан", "Артан Х", Международный легион, "Кракен", "Викинг", "Спецподразделение Тимура".
Как сообщали Новини.LIVE, 27 октября украинцы писали Радиодиктант национального единства. Текст написал писатель и ветеран войны Артур Дронь, а зачитывала его певица, волонтер и общественная деятельница Даша Астафьева.
А по случаю Дня украинской письменности и языка руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов обратился к украинцам. Он упомянул о многолетних попытках России вытеснить украинский язык.