Военный сотрудник ГУР пишет радиодиктант. Фото: ГУР

В День украинской письменности и языка по традиции все желающие пишут Радиодиктант национального единства. В частности, к мероприятию присоединились и военные из спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины. Они писали текст "Письмо, которое не заканчивается" прямо на передовой.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР во вторник, 27 октября, передает Новини.LIVE.

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Радиодиктант на передовой

"Уважаем родной язык! С Днем украинской письменности и языка!" — говорится в сообщении.

Военный на фронте пишет радиодиктант. Фото: ГУР

Бойцы ГУР пишут радиодиктант. Фото: ГУР

В частности, диктант писали бойцы спецподразделений ГУР "Артан", "Артан Х", Международный легион, "Кракен", "Викинг", "Спецподразделение Тимура".

Написание радиодиктанта на передовой. Фото: ГУР

Военный ГУР пишет радиодиктант 27 октября. Фото: ГУР

Написание Радиодиктанта национального единства 2026. Фото: ГУР

Как сообщали Новини.LIVE, 27 октября украинцы писали Радиодиктант национального единства. Текст написал писатель и ветеран войны Артур Дронь, а зачитывала его певица, волонтер и общественная деятельница Даша Астафьева.

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