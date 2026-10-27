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Главная Новости дня В ГУР показали, как военные писали радиодиктант на передовой

В ГУР показали, как военные писали радиодиктант на передовой

Ua ru
27 октября 2026 18:28
Воины ГУР написали Радиодиктант национального единства 2026 года на передовом ГУР
Военный сотрудник ГУР пишет радиодиктант. Фото: ГУР

В День украинской письменности и языка по традиции все желающие пишут Радиодиктант национального единства. В частности, к мероприятию присоединились и военные из спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины. Они писали текст "Письмо, которое не заканчивается" прямо на передовой.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР во вторник, 27 октября, передает Новини.LIVE.

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Радиодиктант на передовой

"Уважаем родной язык! С Днем украинской письменности и языка!" — говорится в сообщении.

Радіодиктант національної єдності 2026
Военный на фронте пишет радиодиктант. Фото: ГУР
Військові пишуть радіодиктант
Бойцы ГУР пишут радиодиктант. Фото: ГУР

В частности, диктант писали бойцы спецподразделений ГУР "Артан", "Артан Х", Международный легион, "Кракен", "Викинг", "Спецподразделение Тимура".

Радіодиктант 2026 на передовій
Написание радиодиктанта на передовой. Фото: ГУР
Військовий ГУР пише радіодиктант
Военный ГУР пишет радиодиктант 27 октября. Фото: ГУР
Радіодиктант національної єдності 2026
Написание Радиодиктанта национального единства 2026. Фото: ГУР

Как сообщали Новини.LIVE, 27 октября украинцы писали Радиодиктант национального единства. Текст написал писатель и ветеран войны Артур Дронь, а зачитывала его певица, волонтер и общественная деятельница Даша Астафьева.

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А по случаю Дня украинской письменности и языка руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов обратился к украинцам. Он упомянул о многолетних попытках России вытеснить украинский язык.

война Украина украинский язык военные радиодиктант ГУР
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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