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День украинской письменности и языка: Буданов обратился к гражданам

Ua ru
27 октября 2026 13:16
Буданов напомнил о преследовании украинского языка Россией facebook.com/kyrylo.budanov.official
Руководитель ОП Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов обратился к гражданам по случаю Дня украинской письменности и языка. Он напомнил, как Россия ограничивала и до сих пор пытается ограничивать украинский язык.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в соцсетях во вторник, 27 октября, передает Новини.LIVE.

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День украинской письменности и языка

Буданов напомнил, что российские имперские власти еще в Валуевском циркуляре 1863 года использовали отрицание существования украинского языка как аргумент для ограничения его использования. Впоследствии эта политика продолжилась через Эмский указ, масштабную русификацию, репрессии и попытки переписать историю.

Сегодня на оккупированных территориях российские захватчики преследуют украинских учителей, разрушают школы и библиотеки, сжигают книги. По словам Буданова, Москва не изменила ни методов, ни цели своей агрессии.

"Но уничтожить украинское слово империи так и не удалось. На украинском языке мы обучаем детей, развиваем культуру, укрепляем государственность и боремся за свободу. Украинский язык был, есть и будет языком нашего государства и нашего будущего. С Днем украинской письменности и языка!" — добавил глава ОП.

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Пост Буданова. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Как писали Новини.LIVE, 27 октября украинцы писали Радиодиктант национального единства. Тест написал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь, а зачитывала его Даша Астафьева.

Ранее Буданов заявлял, что Верховная Рада поддержала законопроект о возобновлении открытых конкурсов на должности в государственных учреждениях и органах местного самоуправления. Инициатива также предусматривает преимущество для ветеранов при отборе на государственную службу, если кандидаты имеют одинаковый уровень профессиональной подготовки.

украинцы Украина украинский язык Кирилл Буданов Россия праздник
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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