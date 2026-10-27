Руководитель ОП Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов обратился к гражданам по случаю Дня украинской письменности и языка. Он напомнил, как Россия ограничивала и до сих пор пытается ограничивать украинский язык.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в соцсетях во вторник, 27 октября, передает Новини.LIVE.

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День украинской письменности и языка

Буданов напомнил, что российские имперские власти еще в Валуевском циркуляре 1863 года использовали отрицание существования украинского языка как аргумент для ограничения его использования. Впоследствии эта политика продолжилась через Эмский указ, масштабную русификацию, репрессии и попытки переписать историю.

Сегодня на оккупированных территориях российские захватчики преследуют украинских учителей, разрушают школы и библиотеки, сжигают книги. По словам Буданова, Москва не изменила ни методов, ни цели своей агрессии.

"Но уничтожить украинское слово империи так и не удалось. На украинском языке мы обучаем детей, развиваем культуру, укрепляем государственность и боремся за свободу. Украинский язык был, есть и будет языком нашего государства и нашего будущего. С Днем украинской письменности и языка!" — добавил глава ОП.

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Пост Буданова. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Как писали Новини.LIVE, 27 октября украинцы писали Радиодиктант национального единства. Тест написал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь, а зачитывала его Даша Астафьева.

Ранее Буданов заявлял, что Верховная Рада поддержала законопроект о возобновлении открытых конкурсов на должности в государственных учреждениях и органах местного самоуправления. Инициатива также предусматривает преимущество для ветеранов при отборе на государственную службу, если кандидаты имеют одинаковый уровень профессиональной подготовки.