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Головна Новини дня День української писемності і мови: Буданов звернувся до громадян

День української писемності і мови: Буданов звернувся до громадян

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27 жовтня 2026 13:16
Буданов нагадав про переслідування української мови Росією facebook.com/kyrylo.budanov.official
Керівник ОП Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов звернувся до громадян з нагоди Дня української писемності та мови. Він нагадав, як Росія обмежувала та досі намагається обмежувати українську мову.

Про це Кирило Буданов повідомив у соцмережах у вівторок, 27 жовтня, передає Новини.LIVE.

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День української писемності та мови

Буданов нагадав, що російська імперська влада ще у Валуєвському циркулярі 1863 року використовувала заперечення існування української мови як аргумент для обмеження її вживання. Згодом ця політика продовжилася через Емський указ, масштабну русифікацію, репресії та спроби переписати історію.

Сьогодні на окупованих територіях російські загарбники переслідують українських учителів, руйнують школи й бібліотеки, спалюють книжки. За словами Буданова, Москва не змінила ні методів, ні мети своєї агресії.

"Але знищити українське слово імперії так і не вдалося. Українською ми навчаємо дітей, розвиваємо культуру, зміцнюємо державність і виборюємо свободу. Українська мова була, є і буде мовою нашої держави та нашого майбутнього. З Днем української писемності та мови!" — додав керівник ОП.

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Допис Буданова. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Як писали Новини.LIVE, 27 жовтня українці писали Радіодиктант національної єдності. Тест написав письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а зачитувала його Даша Астаф’єва.

Раніше Буданов заявляв, що Верховна Рада підтримала законопроєкт про поновлення відкритих конкурсів на посади в державних установах і органах місцевого самоврядування. Ініціатива також передбачає перевагу для ветеранів під час відбору на державну службу, якщо кандидати мають однаковий рівень професійної підготовки.

українці Україна українська мова Кирило Буданов Росія свято
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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