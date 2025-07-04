Обмін полоненими 4 липня — серед звільнених є і захисники Маріуполя

Обмін полоненими. Фото: Коордштаб

У п'ятницю, 4 липня, під час чергового обміну вдалося повернути до України військових, яких Росія незаконно засудила до тривалих термінів ув’язнення. Також серед звільнених є й оборонці Маріуполя.

Про це в коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив представник Головного управління розвідки України (ГУР) Андрій Юсов.

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Обмін полоненими

За словами Юсова, додому повернулися як представники молодшого сержантського складу, так і офіцери. Здебільшого це важкопоранені та важкохворі військові віком до 25 років, які боронили Україну на різних напрямках фронту.

"Важкохворі, важкопоранені молоді захисники, молодше 25 років, рядовий сержантський, але також і офіцерський склад сьогодні повернувся", — зазначив Юсов.

Серед звільнених є й оборонці Маріуполя. За словами представника ГУР, робота над обмінами триватиме й надалі.

Нагадаємо, 4 липня між Україною та Росією відбувся обмін військовополоненими. Люди вийшли на вулицю зустрічати захисників, яких звільнили з неволі.

А Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, у чому особливість нового обміну полоненими.