Обмін полоненими 4 липня — повернули воїнів, яких Росія засудила на тривалі терміни ув’язнення

Звільнений з полону військовий. Фото: Коордштаб

У п'ятницю, 4 липня, в рамках чергового обміну військовополоненими до України повернулися поранені, тяжкохворі, молодь і ті, кого Росія засудила до тривалих строків ув’язнення. Більшість із них потрапили в полон у 2022 році.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram.

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Обмін полоненими

Лубіненць зазначив, що на Батьківщину повертаються українські воїни Збройних сил, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Держспецтранспорту. Серед звільнених є представники Територіальної оборони, мотопіхотних, механізованих, десантно-штурмових військ, морської піхоти та цивільні.

"Особливість цього обміну в тому, що вдалося повернути Захисників, яких Росія засудила на тривалі терміни ув’язнення. Переважна більшість звільнених потрапила в полон у 2022 році", — наголосив омбудсмен.

Уповноважений додав, що додому повертаюся й військові, які вважалися зниклими безвісти.

"Воїни захищали Україну на різних напрямках, зокрема у місті Маріуполь. Серед повернутих є офіцери", — підсумував Лубінець.

Нагадаємо, 4 липня Україна повернула з російського полону нову групу захисників.

Раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія продовжує застосовувати психологічний тиск до українських військовополонених, використовуючи процедури обміну посилок і листів.