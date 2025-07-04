Обмін полоненими 4 липня — повернули воїнів, яких Росія засудила на тривалі терміни ув’язнення

Лубінець пояснив, у чому особливість нового обміну полоненими
У п'ятницю, 4 липня, в рамках чергового обміну військовополоненими до України повернулися поранені, тяжкохворі, молодь і ті, кого Росія засудила до тривалих строків ув’язнення. Більшість із них потрапили в полон у 2022 році.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram.
Обмін полоненими
Лубіненць зазначив, що на Батьківщину повертаються українські воїни Збройних сил, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Держспецтранспорту. Серед звільнених є представники Територіальної оборони, мотопіхотних, механізованих, десантно-штурмових військ, морської піхоти та цивільні.
"Особливість цього обміну в тому, що вдалося повернути Захисників, яких Росія засудила на тривалі терміни ув’язнення. Переважна більшість звільнених потрапила в полон у 2022 році", — наголосив омбудсмен.
Уповноважений додав, що додому повертаюся й військові, які вважалися зниклими безвісти.
"Воїни захищали Україну на різних напрямках, зокрема у місті Маріуполь. Серед повернутих є офіцери", — підсумував Лубінець.
Нагадаємо, 4 липня Україна повернула з російського полону нову групу захисників.
Раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія продовжує застосовувати психологічний тиск до українських військовополонених, використовуючи процедури обміну посилок і листів.
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