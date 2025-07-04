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Лубинец объяснил, в чем особенность нового обмена пленными

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 14:14
Обмен пленными 4 июля - вернули воинов, которых Россия осудила на длительные сроки заключения
Освобожденный из плена военный. Фото: Коордштаб

В пятницу, 4 июля, в рамках очередного обмена военнопленными в Украину вернулись раненые, тяжелобольные, молодежь и те, кого Россия приговорила к длительным срокам заключения. Большинство из них попали в плен в 2022 году.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

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Обмен пленными

Лубинец отметил, что на Родину возвращаются украинские воины Вооруженных сил, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Госспецтранспорта. Среди освобожденных есть представители Территориальной обороны, мотопехотных, механизированных, десантно-штурмовых войск, морской пехоты и гражданские.

"Особенность этого обмена в том, что удалось вернуть Защитников, которых Россия осудила на длительные сроки заключения. Подавляющее большинство освобожденных попала в плен в 2022 году", — подчеркнул омбудсмен.

Уполномоченный добавил, что домой возвращаются и военные, которые считались пропавшими без вести.

"Воины защищали Украину на разных направлениях, в частности в городе Мариуполь. Среди возвращенных есть офицеры", — подытожил Лубинец.

Напомним, 4 июля Украина вернула из российского плена новую группу защитников.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия продолжает применять психологическое давление к украинским военнопленным, используя процедуры обмена посылок и писем.

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Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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