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Главная Новости дня В ГУР пояснили, вернулись ли сегодня из плена защитники Мариуполя

В ГУР пояснили, вернулись ли сегодня из плена защитники Мариуполя

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 17:49
Обмен пленными 4 июля — среди освобожденных есть и защитники Мариуполя
Обмен пленными. Фото: Коордштаб

В пятницу, 4 июля, во время очередного обмена удалось вернуть в Украину военных, которых Россия незаконно приговорила к длительным срокам заключения. Также среди освобожденных есть и защитники Мариуполя.

Об этом в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил представитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Андрей Юсов.

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Обмен пленными

По словам Юсова, домой вернулись как представители младшего сержантского состава, так и офицеры. В основном это тяжелораненые и тяжелобольные военные в возрасте до 25 лет, которые защищали Украину на разных направлениях фронта.

"Тяжелобольные, тяжелораненые молодые защитники, моложе 25 лет, рядовой сержантский, но также и офицерский состав сегодня вернулся", — отметил Юсов.

Среди освобожденных есть и защитники Мариуполя. По словам представителя ГУР, работа над обменами будет продолжаться и в дальнейшем.

Напомним, 4 июля между Украиной и Россией состоялся обмен военнопленными. Люди вышли на улицу встречать защитников, которых освободили из неволи.

А Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, в чем особенность нового обмена пленными.

разведка Мариуполь война в Украине ГУР обмен пленными обмен
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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