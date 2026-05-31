У Грузії вперше відкрили винний склеп Сталіна з тисячами рідкісних пляшок

Винний склеп Йосипа Сталіна. Фото: Reuters

Уряд Грузії вперше відкрив для громадськості винне сховище в Тбілісі, де зберігається колекція приблизно з 40 тисяч рідкісних французьких та грузинських вин. Багато пляшок належали радянському диктатору Йосипу Сталіну, а частину колекції планують продати на аукціоні.

Грузія виставить на аукціон вина зі сховища Сталіна

Колекція зберігається у напівтемному підземному сховищі, а деякі екземпляри датуються початком XIX століття. Отримані від продажу кошти влада Грузії має намір спрямувати на створення школи виноробної освіти.

Над проєктом спільно з Міністерством сільського господарства працював власник компанії Gilauri Wines Іраклій Гілаурі. За його словами, аукціон має допомогти привернути увагу міжнародних колекціонерів до грузинської винної спадщини.

Особливу цінність колекції надає її історичне походження. До неї входять вина з відомих бордоських маєтків, які колись належали російському імператору Олександру III та його сину Миколі II.

Після революції 1917 року радянська влада конфіскувала імператорську колекцію Романових. Згодом її хранителем став Сталін, який поповнював зібрання улюбленими грузинськими сортами вина.

Один із відвідувачів сховища, колекціонер Віктор Чен із американського Далласа, порівняв побачене з археологічним відкриттям.

"У мене таке відчуття, ніби ти Індіана Джонс, який відкриває печеру: це може бути ніщо, а може бути щось. На даний момент не так багато речей залишається історичними. І це може бути одним із них", — сказав він.

Грузія вважається однією з найдавніших виноробних країн світу. Археологи стверджують, що традиція виготовлення вина на її території налічує близько 8 тисяч років.

Особливе місце в грузинській культурі займає технологія витримки вина у квеврі — великих глиняних посудинах, які закопують у землю. За давнім звичаєм, квеврі можуть закладати при народженні дитини та відкривати вже під час її весілля.

