Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Грузии впервые открыли винный склеп Сталина с тысячами редких бутылок

В Грузии впервые открыли винный склеп Сталина с тысячами редких бутылок

Ua ru
Дата публикации 31 мая 2026 00:05
В Грузии впервые открыли винный склеп Сталина с тысячами редких бутылок
Винный склеп Иосифа Сталина. Фото: Reuters

Правительство Грузии впервые открыло для общественности винное хранилище в Тбилиси, где хранится коллекция примерно из 40 тысяч редких французских и грузинских вин. Многие бутылки принадлежали советскому диктатору Иосифу Сталину, а часть коллекции планируют продать на аукционе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Грузия выставит на аукцион вина из хранилища Сталина

Коллекция хранится в полутемном подземном хранилище, а некоторые экземпляры датируются началом XIX века. Полученные от продажи средства власти Грузии намерены направить на создание школы винодельческого образования.

Над проектом совместно с Министерством сельского хозяйства работал владелец компании Gilauri Wines Ираклий Гилаури. По его словам, аукцион должен помочь привлечь внимание международных коллекционеров к грузинскому винному наследию.

У Грузії відкрили для відвідування винних архів Сталіна
Коллекция вин Сталина. Фото: Reuters

Особую ценность коллекции придает ее историческое происхождение. В нее входят вина из известных бордоских имений, которые когда-то принадлежали российскому императору Александру III и его сыну Николаю II.

Читайте также:

После революции 1917 года советская власть конфисковала императорскую коллекцию Романовых. Впоследствии ее хранителем стал Сталин, который пополнял собрание любимыми грузинскими сортами вина.

Один из посетителей хранилища, коллекционер Виктор Чен из американского Далласа, сравнил увиденное с археологическим открытием.

"У меня такое ощущение, будто ты Индиана Джонс, который открывает пещеру: это может быть ничто, а может быть что-то. На данный момент не так много вещей остается историческими. И это может быть одной из них", — сказал он.

У Тбілісі відкрили винний склеп Сталіна
Бутылки с вином. Фото: Reuters

Грузия считается одной из древнейших винодельческих стран мира. Археологи утверждают, что традиция изготовления вина на ее территории насчитывает около 8 тысяч лет.

Особое место в грузинской культуре занимает технология выдержки вина в квеври — больших глиняных сосудах, которые закапывают в землю. По древнему обычаю, квеври могут закладывать при рождении ребенка и открывать уже во время его свадьбы.

Как сообщали Новини.LIVE, Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО призвала наказать Россию за массированную атаку на Киев в ночь на 24 мая. В ведомстве подчеркнули, что удар имел целенаправленный характер и был направлен против исторического и культурного наследия украинской столицы.

А также Кирилл Буданов сообщил масштабы разрушений культурного наследия, вызванных российской агрессией. По его словам, Россия целенаправленно уничтожает исторические и культурные объекты, пытаясь лишить украинцев национальной памяти и разорвать связь между поколениями.

Грузия вино Иосиф Сталин
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации