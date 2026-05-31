В Грузии впервые открыли винный склеп Сталина с тысячами редких бутылок

Винный склеп Иосифа Сталина. Фото: Reuters

Правительство Грузии впервые открыло для общественности винное хранилище в Тбилиси, где хранится коллекция примерно из 40 тысяч редких французских и грузинских вин. Многие бутылки принадлежали советскому диктатору Иосифу Сталину, а часть коллекции планируют продать на аукционе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Грузия выставит на аукцион вина из хранилища Сталина

Коллекция хранится в полутемном подземном хранилище, а некоторые экземпляры датируются началом XIX века. Полученные от продажи средства власти Грузии намерены направить на создание школы винодельческого образования.

Над проектом совместно с Министерством сельского хозяйства работал владелец компании Gilauri Wines Ираклий Гилаури. По его словам, аукцион должен помочь привлечь внимание международных коллекционеров к грузинскому винному наследию.

Коллекция вин Сталина. Фото: Reuters

Особую ценность коллекции придает ее историческое происхождение. В нее входят вина из известных бордоских имений, которые когда-то принадлежали российскому императору Александру III и его сыну Николаю II.

Читайте также:

После революции 1917 года советская власть конфисковала императорскую коллекцию Романовых. Впоследствии ее хранителем стал Сталин, который пополнял собрание любимыми грузинскими сортами вина.

Один из посетителей хранилища, коллекционер Виктор Чен из американского Далласа, сравнил увиденное с археологическим открытием.

"У меня такое ощущение, будто ты Индиана Джонс, который открывает пещеру: это может быть ничто, а может быть что-то. На данный момент не так много вещей остается историческими. И это может быть одной из них", — сказал он.

Бутылки с вином. Фото: Reuters

Грузия считается одной из древнейших винодельческих стран мира. Археологи утверждают, что традиция изготовления вина на ее территории насчитывает около 8 тысяч лет.

Особое место в грузинской культуре занимает технология выдержки вина в квеври — больших глиняных сосудах, которые закапывают в землю. По древнему обычаю, квеври могут закладывать при рождении ребенка и открывать уже во время его свадьбы.

Как сообщали Новини.LIVE, Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО призвала наказать Россию за массированную атаку на Киев в ночь на 24 мая. В ведомстве подчеркнули, что удар имел целенаправленный характер и был направлен против исторического и культурного наследия украинской столицы.

А также Кирилл Буданов сообщил масштабы разрушений культурного наследия, вызванных российской агрессией. По его словам, Россия целенаправленно уничтожает исторические и культурные объекты, пытаясь лишить украинцев национальной памяти и разорвать связь между поколениями.