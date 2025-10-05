Відео
Головна Новини дня У Грузії в день виборів виникли масові протести — хто переміг

Дата публікації: 5 жовтня 2025 08:15
У Тбілісі спалахнули протести через вибори
Протести в Грузії. Фото: Reuters

Проросійська правляча партія олігарха Бідзіна Іванішвілі "Грузинська мрія" оголосила про свою перемогу на місцевих виборах у Грузії. Оголошення результатів спровокувало масові протести в Тбілісі.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

Результати виборів

За офіційними даними ЦВК Грузії, кандидати від "Грузинської мрії" перемогли в усіх містах і муніципалітетах країни.

Згідно з цими даними, Каха Каладзе набрав на виборах мера Тбілісі 77,4%, а "Грузинська мрія" у столиці — понад 76% голосів.

Великі опозиційні партії, зокрема Коаліція за зміни та Єдиний національний рух, які посіли друге і третє місця на парламентських виборах 2024 року, бойкотували голосування. Через це у 26 муніципалітетах кандидати від правлячої партії балотувалися без єдиного суперника.

Видання пише, що ще до закриття дільниць прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що його партія перемагає з результатом понад 70% по всій країні. Відразу після публікації екзит-полів лідери "Грузинської мрії" на чолі з мільярдером Бідзіною Іванішвілі оголосили про перемогу.

Протести

Паралельно з цим в центрі Тбілісі проходив мітинг опозиції, яка заявила про плани "мирного повалення влади". Демонстрантам вдалося прорватися у двір президентського палацу Орбеліані, фактично знісши паркан.

Силовики у відповідь застосували перцевий спрей, сльозогінний газ та водомет для витіснення людей, після чого на місце були стягнуті додаткові сили спецназу.

За даними МВС Грузії, внаслідок сутичок постраждали 14 співробітників правоохоронних органів, один з них перебуває у важкому стані. 

Нагадаємо, вибори вчора також завершились у Чехії. Там обирали парламент. Більшість голосів отримала партія проросійського політика Андрея Бабіша.

Також ми писали, що у Молдові на парламентських виборах перемогла проєвропейська партія президентки Майї Санду.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
