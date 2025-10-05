В Тбилиси вспыхнули протесты из-за выборов

Протесты в Грузии. Фото: Reuters

Пророссийская правящая партия олигарха Бидзина Иванишвили "Грузинская мечта" объявила о своей победе на местных выборах в Грузии. Объявление результатов спровоцировало массовые протесты в Тбилиси.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Реклама

Читайте также:

Результаты выборов

По официальным данным ЦИК Грузии, кандидаты от "Грузинской мечты" победили во всех городах и муниципалитетах страны.

Согласно этим данным, Каха Каладзе набрал на выборах мэра Тбилиси 77,4%, а "Грузинская мечта" в столице — более 76% голосов.

Крупные оппозиционные партии, в частности Коалиция за перемены и Единое национальное движение, занявшие второе и третье места на парламентских выборах 2024 года, бойкотировали голосование. Из-за этого в 26 муниципалитетах кандидаты от правящей партии баллотировались без единого соперника.

Издание пишет, что еще до закрытия участков премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что его партия побеждает с результатом более 70% по всей стране. Сразу после публикации экзит-полов лидеры "Грузинской мечты" во главе с миллиардером Бидзиной Иванишвили объявили о победе.

Протесты

Параллельно с этим в центре Тбилиси проходил митинг оппозиции, которая заявила о планах "мирного свержения власти". Демонстрантам удалось прорваться во двор президентского дворца Орбелиани, фактически снеся забор.

Силовики в ответ применили перцовый спрей, слезоточивый газ и водомет для вытеснения людей после чего на место были стянуты дополнительные силы спецназа.

По данным МВД Грузии, в результате столкновений пострадали 14 сотрудников правоохранительных органов, один из них находится в тяжелом состоянии.

Напомним, выборы вчера также завершились в Черхии. Там избирали парламент. Большинство голосов получила партия пророссийского политика Андрея Бабиша.

Также мы писали, что в Молдове на парламентских выборах победила проевропейская партия президента Майи Санду.