Протести в Грузії — акція “Ланцюг Єдності” — відео

Люди на акції протесту "Ланцюг єдності". Фото: azat.tv

Сотні громадян Грузії долучилися до масштабної антиурядової акції протесту "Ланцюг єдності". Найдовший "ланцюг" утворився у столиці, Тбілісі, де учасники об'єднали праву і ліву набережні міста. Масштабні протести охопили Грузію через місяць після заяви прем’єра Іраклія Кобахідзе про призупинення євроінтеграції до 2028 року.

Про це повідомляє Эхо Кавказа в суботу, 28 грудня.

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Учасники протесту вимагають повернути країну на шлях до ЄС. Участь в акції взяли представники основних опозиційних партій Грузії, студенти, підприємці, бізнесмени, представники сфери культури, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, депутат Європарламенту Міхал Ваврікевич від Польщі та литовський депутат Партії свободи Дайнюс Жалімас.

Нагадаємо, нещодавно у Грузії було обраного нового президента. Ним став колишній футболіст Михеїл Кавелашвілі.

Раніше президентка Грузії вже висловлювала критику на адресу уряду, зокрема через відхилення від євроінтеграційного курсу країни. Вона вимагає від правлячої партії нових виборів.

