Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Грузии масштабная акция протеста "Цепь единства" — видео arrow

В Грузии масштабная акция протеста "Цепь единства" — видео

28 декабря 2024 19:35
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Протесты в Грузии – акция "Цепь Единства" – видео
Люди на акции протеста "Цепь единства". Фото: azat.tv
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Сотни граждан Грузии присоединились к масштабной антиправительственной акции протеста "Цепь единства". Самая длинная "цепь" образовалась в столице, Тбилиси, где участники объединили правую и левую набережные города. Масштабные протесты охватили Грузию спустя месяц после заявления премьера Ираклия Кобахидзе о приостановлении евроинтеграции до 2028 года.

Об этом сообщает Эхо Кавказа в субботу, 28 декабря.

Читайте также:

В Тбилиси прошла масштабная акция протеста

Участники протеста потребовали вернуть страну на путь в ЕС. Участие в акции приняли представители основных оппозиционных партий Грузии, студенты, предприниматели, бизнесмены, представители сферы культуры, президент Грузии Саломе Зурабишвили, депутат Европарламента Михал Ваврикевич от Польши и литовский депутат Партии свободы Дайнюс Жалимас.

Напомним, недавно в Грузии был избран новый президент. Им стал бывший футболист Михеил Кавелашвили.

Ранее президент Грузии уже высказывала критику в адрес правительства, в частности из-за отклонений от евроинтеграционного курса страны. Она требует от правящей партии новых выборов.

митинг Грузия протесты Протесты в Грузии Тбилиси

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:21 Опасность в большинстве областей — прогноз погоды на завтра

19:59 Лидер Шахтера согласился перейти в европейский клуб

19:57 Оккупанты из артиллерии обстреляли Херсонщину — ранены двое детей

19:55 Военный ответил, есть ли у России силы для прорыва на Харьковщине

19:35 В Грузии масштабная акция протеста "Цепь единства" — видео

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

19:20 Зеленский анонсировал важные кадровые изменения — видеообращение

19:12 ГУР раскрыло потери северокорейских бойцов на войне с Украиной

18:37 В Киеве мужчина наехал на работника ТЦК, тот разбил в авто стекло

18:34 Одесский "Привоз" — как изменились цены за год

18:13 Путин извинился перед Алиевым за крушение Azerbaijan Airlines

20:21 Опасность в большинстве областей — прогноз погоды на завтра

19:59 Лидер Шахтера согласился перейти в европейский клуб

19:57 Оккупанты из артиллерии обстреляли Херсонщину — ранены двое детей

19:55 Военный ответил, есть ли у России силы для прорыва на Харьковщине

19:35 В Грузии масштабная акция протеста "Цепь единства" — видео

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

19:20 Зеленский анонсировал важные кадровые изменения — видеообращение

19:12 ГУР раскрыло потери северокорейских бойцов на войне с Украиной

18:37 В Киеве мужчина наехал на работника ТЦК, тот разбил в авто стекло

18:34 Одесский "Привоз" — как изменились цены за год

18:13 Путин извинился перед Алиевым за крушение Azerbaijan Airlines

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Text

13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

26 декабря 2024

08:00 Финпомощь от ЮНИСЕФ — кто может получить 11 тыс. грн