Протесты в Грузии – акция "Цепь Единства" – видео

Люди на акции протеста "Цепь единства". Фото: azat.tv

Сотни граждан Грузии присоединились к масштабной антиправительственной акции протеста "Цепь единства". Самая длинная "цепь" образовалась в столице, Тбилиси, где участники объединили правую и левую набережные города. Масштабные протесты охватили Грузию спустя месяц после заявления премьера Ираклия Кобахидзе о приостановлении евроинтеграции до 2028 года.

Об этом сообщает Эхо Кавказа в субботу, 28 декабря.

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Участники протеста потребовали вернуть страну на путь в ЕС. Участие в акции приняли представители основных оппозиционных партий Грузии, студенты, предприниматели, бизнесмены, представители сферы культуры, президент Грузии Саломе Зурабишвили, депутат Европарламента Михал Ваврикевич от Польши и литовский депутат Партии свободы Дайнюс Жалимас.

Напомним, недавно в Грузии был избран новый президент. Им стал бывший футболист Михеил Кавелашвили.

Ранее президент Грузии уже высказывала критику в адрес правительства, в частности из-за отклонений от евроинтеграционного курса страны. Она требует от правящей партии новых выборов.