Німецька поліція. Фото ілюстративне: dw.com

У середу вранці, 4 листопада, поліція Мюнхена отримала повідомлення про надзвичайну подію в готелі Eden Hotel Wolff на Арнульфштрассе, неподалік головного залізничного вокзалу. У номері правоохоронці виявили тіло 13-річної дитини та її тяжко травмовану матір.

Про це пише TAG24, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про підозрювану матір

За повідомленнями німецьких ЗМІ, жінці 37 років, вона є громадянкою України. Наразі поліція розслідує обставини смерті дитини за підозрою у вбивстві. Справу передали спеціальній групі з розслідування вбивств.

На місце події правоохоронці прибули близько 09:40 після отримання повідомлення. Також у готелі працювала команда кризового втручання: психологічну підтримку надали одному зі співробітників закладу.

Слідчі перевіряють записи з камер відеоспостереження готелю та встановлюють обставини трагедії. За попередньою версією правоохоронців, матір могла вбити дитину, після чого спробувати накласти на себе руки. Остаточні висновки щодо обставин смерті дитини та причетності жінки мають встановити під час розслідування.

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