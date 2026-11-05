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Головна Новини дня У готелі Мюнхена знайшли мертву 13-річну дитину: підозрюють українку

У готелі Мюнхена знайшли мертву 13-річну дитину: підозрюють українку

Ua ru
5 листопада 2026 08:58
Смерть дитини в готелі Мюнхена: поліція розслідує вбивство dw.com
Німецька поліція. Фото ілюстративне: dw.com

У середу вранці, 4 листопада, поліція Мюнхена отримала повідомлення про надзвичайну подію в готелі Eden Hotel Wolff на Арнульфштрассе, неподалік головного залізничного вокзалу. У номері правоохоронці виявили тіло 13-річної дитини та її тяжко травмовану матір.

Про це пише TAG24, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про підозрювану матір

За повідомленнями німецьких ЗМІ, жінці 37 років, вона є громадянкою України. Наразі поліція розслідує обставини смерті дитини за підозрою у вбивстві. Справу передали спеціальній групі з розслідування вбивств.

На місце події правоохоронці прибули близько 09:40 після отримання повідомлення. Також у готелі працювала команда кризового втручання: психологічну підтримку надали одному зі співробітників закладу.

Слідчі перевіряють записи з камер відеоспостереження готелю та встановлюють обставини трагедії. За попередньою версією правоохоронців, матір могла вбити дитину, після чого спробувати накласти на себе руки. Остаточні висновки щодо обставин смерті дитини та причетності жінки мають встановити під час розслідування.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у Мюнхені затримали громадянку України, яку попередньо підозрюють у вбивстві 13-річного хлопчика. Поруч перебувала поранена жінка — родичка дитини, яку доправили до лікарні. 

Як повідомляли Новини.LIVE, у Франкфурті-на-Майні масові молодіжні протести переросли в заворушення, під час яких постраждали понад 100 поліцейських. Правоохоронці затримали 54 учасників віком від 13 до 29 років.

Німеччина діти вбивство поліція злочин
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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