Немецкая полиция. Фото иллюстративное: dw.com

В среду утром, 4 ноября, полиция Мюнхена получила сообщение о чрезвычайном происшествии в отеле Eden Hotel Wolff на Арнульфштрассе, недалеко от главного железнодорожного вокзала. В номере правоохранители обнаружили тело 13-летнего ребёнка и её тяжело травмированную мать.

Об этом пишет TAG24, передает Новини.LIVE.

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Что известно о подозреваемой матери

По сообщениям немецких СМИ, женщине 37 лет, она является гражданкой Украины. В настоящее время полиция расследует обстоятельства смерти ребенка по подозрению в убийстве. Дело передано специальной группе по расследованию убийств.

На место происшествия правоохранители прибыли около 09:40 после получения сообщения. Также в отеле работала команда кризисного вмешательства: психологическую поддержку оказали одному из сотрудников заведения.

Следователи проверяют записи с камер видеонаблюдения отеля и устанавливают обстоятельства трагедии. По предварительной версии правоохранителей, мать могла убить ребенка, после чего попытаться покончить с собой. Окончательные выводы относительно обстоятельств смерти ребенка и причастности женщины должны быть установлены в ходе расследования.

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