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Главная Новости дня В Германии задержали украинку после гибели ребенка в отеле

В Германии задержали украинку после гибели ребенка в отеле

Ua ru
5 ноября 2026 00:57
В Мюнхене задержали украинку: её подозревают в убийстве ребёнка www.br.de
Медики вывозят тело ребенка из отеля. Фото: скриншот с сайта www.br.de

В Мюнхене задержали гражданку Украины, которую предварительно подозревают в убийстве ребенка. Тело 13-летнего мальчика обнаружили в номере отеля недалеко от центрального железнодорожного вокзала города. Рядом с ним находилась раненая женщина, которую доставили в больницу. Обстоятельства гибели ребенка выясняют следователи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Радио Свобода и сообщение полиции Мюнхена.

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Задержание украинки в Мюнхене

По информации Генерального консульства Украины в Мюнхене, дипломаты обратились в местную полицию и получили подтверждение задержания гражданки Украины. Женщину предварительно подозревают в убийстве ребенка в одной из гостиниц города.

"Получено подтверждение факта задержания гражданки Украины в одном из отелей Мюнхена. Предварительно она подозревается в убийстве ребенка", — сообщили в консульстве "Радио Свобода".

По данным дипломатического ведомства, материалы дела уже переданы в суд. Их рассмотрение запланировано на 5 ноября.

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Трагедия в отеле

По сообщению полиции Мюнхена, 4 ноября около 09:40 сотрудники отеля на улице Арнульфштрассе вызвали правоохранителей после обнаружения тела ребенка. Погибшим оказался 13-летний мальчик. В номере также находилась женщина, являющаяся его родственницей. Из-за состояния здоровья ее доставили в одну из больниц Мюнхена. Полиция не сообщила подробностей о её травмах.

Немецкое издание Bild пишет, что погибшего мальчика и его тяжело раненую мать нашли в отеле Eden Hotel Wolff недалеко от центрального железнодорожного вокзала. По информации журналистов, следователи проверяют версию о причастности женщины к смерти ребенка. Официально полиция эту версию пока не подтвердила.

Полиция устанавливает причину смерти

Дело расследует 11-й отдел уголовной полиции Мюнхена, который занимается расследованием убийств. На месте происшествия правоохранители провели осмотр и изъяли улики. Для установления точной причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в немецком городе Дорстен были обнаружены тела 32-летней украинки и ее дочери в возрасте одного года и семи месяцев. Погибших обнаружили на лесной тропинке, а результаты вскрытия подтвердили насильственную смерть. Впоследствии 16-летний подросток сам обратился в экстренные службы и признался в причастности к убийству.

Также Новини.LIVE сообщали, что в городе Шептицкий Львовской области нашли тело 11-летнего мальчика. На теле ребенка правоохранители обнаружили колото-резаную рану живота. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства и приступила к розыску причастных к преступлению.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в польском городе Каменная Гура 15-летний подросток получил тяжёлое ножевое ранение шеи. Полиция установила личности двух 16-летних подростков, одного из которых поместили в центр временного содержания несовершеннолетних. Министерство внутренних дел Польши опровергло сообщения о якобы украинском гражданстве нападавшего и потерпевшего.

Германия дети убийство задержание новости Украины
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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