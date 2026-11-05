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Головна Новини дня У Німеччині затримали українку після загибелі дитини в готелі

У Німеччині затримали українку після загибелі дитини в готелі

Ua ru
5 листопада 2026 00:57
У Мюнхені затримали українку: її підозрюють у вбивстві дитини www.br.de
Медики вивозять тіло дитини з готелю. Фото: скриншот з www.br.de

У Мюнхені затримали громадянку України, яку попередньо підозрюють у вбивстві дитини. Тіло 13-річного хлопчика виявили в номері готелю неподалік центрального залізничного вокзалу міста. Поруч із ним перебувала поранена жінка, яку доправили до лікарні. Обставини загибелі дитини з'ясовують слідчі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Радіо Свобода та повідомлення поліції Мюнхена.

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Затримання українки у Мюнхені

За інформацією Генерального консульства України в Мюнхені, дипломати звернулися до місцевої поліції та отримали підтвердження затримання української громадянки. Жінку попередньо підозрюють у вбивстві дитини в одному з готелів міста.

"Отримано підтвердження факту затримання громадянки України в одному з готелей Мюнхена. Попередньо вона підозрюється у вбивстві дитини", — повідомили в консульстві Радіо Свобода.

За даними дипломатичного відомства, матеріали справи вже передали до суду. Їх розгляд запланований на 5 листопада.

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Трагедія в готелі

За повідомленням поліції Мюнхена, 4 листопада близько 09:40 працівники готелю на вулиці Арнульфштрассе викликали правоохоронців після виявлення тіла дитини. Загиблим виявився 13-річний хлопчик. У номері також перебувала жінка, яка є його родичкою. Через стан здоров'я її доправили до однієї з лікарень Мюнхена. Поліція не повідомила подробиць про її травми.

Німецьке видання Bild пише, що загиблого хлопчика та його важко поранену матір знайшли в готелі Eden Hotel Wolff неподалік центрального залізничного вокзалу. За інформацією журналістів, слідчі перевіряють версію про причетність жінки до смерті дитини. Офіційно поліція цю версію поки не підтвердила.

Поліція встановлює причину смерті

Справу розслідує 11-й відділ кримінальної поліції Мюнхена, який займається розслідуванням убивств. На місці події правоохоронці провели огляд та вилучили докази. Для встановлення точної причини смерті хлопчика призначили судово-медичну експертизу. 

Новини.LIVE раніше писали, що в німецькому місті Дорстен знайшли тіла 32-річної українки та її доньки віком один рік і сім місяців. Загиблих виявили на лісовій доріжці, а результати розтину підтвердили насильницьку смерть. Згодом 16-річний підліток сам звернувся до екстрених служб і зізнався у причетності до вбивства. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що в місті Шептицький Львівської області знайшли тіло 11-річного хлопчика. На тілі дитини правоохоронці виявили колото-різану рану живота. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства та розпочала пошуки причетних до злочину. 

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що в польському місті Кам'янна Гура 15-річний хлопець дістав тяжке ножове поранення шиї. Поліція встановила двох 16-річних підлітків, одного з яких помістили до центру тимчасового утримання неповнолітніх. Міністерство внутрішніх справ Польщі спростувало повідомлення про нібито українське громадянство нападника та потерпілого.

Німеччина діти вбивство затримання новини України
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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