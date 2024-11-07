Війна в Україні — ситуація із зображенням військових об'єктів на картах вирішена

Чоловіки біля компанії Google. Ілюстративне фото: wsj.com

Компанія Google видалила зі своїх карт супутникові знімки, які показували розташування українських військових об'єктів. Надалі подібних інцидентів не повинно повторитися.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Telegram у четвер, 7 листопада.

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На картах Google більше не відображають об'єкти ЗСУ

Коваленко заявив, що Google виправив ситуацію із супутниковими знімками на картах, де було видно військові об'єкти Сил оборони.

"Військові об‘єкти та системи більше не відображаються. Надалі також буде все ок", — написав керівник ЦПД.

Допис Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Коваленко повідомляв про те, що на мапах Google з'явилися свіжі знімки, на яких видно розміщення українських військових систем.

Народний депутат Руслан Горбенко заявляв, що цей інцидент виник через недопрацювання Генштабу ЗСУ, Мінцифри та розвідки.

Ми писали про те, що у Google пояснили публікацію карт оборонних позицій ЗСУ. За даними компанії, супутникові знімки були зроблені понад рік тому і походять із загальнодоступних джерел.